10 Ekim katliamı davası yine ertelendi: Sözde emirden işkence iddiası

06 Ekim 2022 Perşembe, 19:41

Terör örgütü IŞİD’in, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te düzenlediği Gar Katliamı’na ilişkin davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile ana davada “örgüt yöneticiliğinden” 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki davanın görülmesine bugün, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Davayı, çok sayıda CHP, HDP ve TİP milletvekili de takip etti. Salondaki polis sayısına dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “Silahların gölgesinde mi yargılama yapacaksınız?” sözleri tartışma yarattı.

Bir önceki duruşmada SEGBİS’te yaşanan ses sıkıntısı nedeniyle salonda hazır olması kararlaştırılan IŞİD’in sözde Türkiye emiri Kasım Güler, 'tanık' olarak dinlenildi.

‘HERKES IŞİD’Lİ Mİ?’

2012’de El Kaide operasyonuyla gözaltına alındığını ve cezaevine girdiğini, 2014’te Suriye’ye geçtiğini söyleyen Güler, IŞİD’in kurulmasının ardından “şeriat olan yerde yaşamak istediği için orada kaldığını” belirtti.

2015 Haziran’da yaralandığını, 3 ay hastanede yattığını, ardından 2 yıl evde kaldığını savunan Güler, önceki savunmasının anımsatılması üzerine “MİT’in tehdidiyle böyle konuştum” dedi. Güler’in birçok soruya yanıt vermemesi de dikkat çekti. 10 Ekim katliamını haberlerden öğrendiğini iddia eden Güler, MİT tarafından yakalandıktan sonra 80 gün işkence gördüğünü öne sürdü.

Avukatların Güler’e yönelik soruları üzerine de mahkeme başkanı ile avukatlar arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanının “Tanığı gönderirim, salonu boşaltırım” demesi üzerine alevlenen tartışma nedeniyle duruşmaya ara verildi. Aranın ardından devam edilen duruşmada, sanık avukatı Heyyam Fidan’ın açıklamaları nedeniyle de tartışma yaşandı.

“Bu ülkede ‘Atatürk’ü sevmiyorum, laikliği savunmuyorum’ diyenlere ‘Yallah Arabistan’a’ deniyor. Şeriatla yönetilen Suriye’ye gidince IŞİD’çi olduğu söyleniyor. Suriye’ye giden herkes IŞİD’li mi oluyor?” diyen Fidan, mağdur ailelere yönelik de “soytarı” ifadelerini kullandı. Tartışma üzerine yeniden duruşmaya ara verildi. Avukatların istemlerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Aralık’a erteledi.