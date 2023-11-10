Siyasi liderlerden 10 Kasım mesajları

Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:41

Güncelleme: 10.11.2023 - 09:43

Siyasi liderler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millî Mücadele’nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadeleri kullandı.

Millî Mücadele’nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 10, 2023

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Atamızın iki büyük eserine, altı oka ve devrimlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle anıyorum.

Aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Atamızın iki büyük eserine, altı oka ve devrimlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.



Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle anıyorum.#10Kasım1938#10Kasım pic.twitter.com/85yxd4pLha — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 10, 2023

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de şu ifadeleri kullandı:

Aziz Türk milletinin umudu, gururu ve en kıymetli mücadelesinin adı; Mustafa Kemal'dir... Mavi gözlü bozkurdumuz, Atatürkümüzü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum... Biz ondan razıyız, Allah da razı olsun. Ruhu şad, mekânı cennet olsun...

Aziz Türk milletinin umudu, gururu ve en kıymetli mücadelesinin adı; Mustafa Kemal'dir...



Mavi gözlü bozkurdumuz, Atatürkümüzü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum...



Biz ondan razıyız, Allah da razı olsun.



Ruhu şad, mekânı cennet olsun... #10Kasım pic.twitter.com/25YJzqPhD8 — Meral Akşener (@meral_aksener) November 10, 2023

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/DtXNDiyHPR — Ali Babacan (@alibabacan) November 9, 2023

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 85. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vesileyle istiklalimiz uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnetle yad ediyorum."

Vefatının 85. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vesileyle istiklalimiz uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnetle yad ediyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 10, 2023

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.