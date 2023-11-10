Siyasi liderlerden 10 Kasım mesajları

Siyasi liderler Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:41
Siyasi liderlerden 10 Kasım mesajları
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Siyasi liderler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millî Mücadele’nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadeleri kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Atamızın iki büyük eserine, altı oka ve devrimlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle anıyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de şu ifadeleri kullandı:

Aziz Türk milletinin umudu, gururu ve en kıymetli mücadelesinin adı; Mustafa Kemal'dir... Mavi gözlü bozkurdumuz, Atatürkümüzü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum... Biz ondan razıyız, Allah da razı olsun. Ruhu şad, mekânı cennet olsun...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 85. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vesileyle istiklalimiz uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnetle yad ediyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.


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