Siyasi partilerden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt çapında kutlanıyor.

Siyasi partiler, 19 Mayıs'a ilişkin mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Partilerin bayram mesajları şöyle:

CHP: İLELEBET YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 19 Mayıs için şu mesaja yer verdi:

''19 Mayıs, bir milletin esarete başkaldırdığı, bağımsızlık yolunda ilk büyük adımını attığı gündür.

O adımın izinde, ilelebet yürümeye devam edeceğiz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun!''





ÖZGÜR ÖZEL: BOYUN EĞMEYENLERİN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜNÜN BAŞLANGICI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Bugün 19 Mayıs!

Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün…

Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!''

ERDOĞAN'DAN 19 MAYIS MESAJI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajını İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaştı:

''Aziz Milletim,

Kıymetli Gençler,

Bugün, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 106. yıl dönümü.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir.

Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz.

Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor; medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa “Türkiye Yüzyılı” damgasını vuracağına yürekten inanıyorum.

Türkiye’nin geleceğinin inşasında; gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz.

Bilimden sanata, spordan tarıma, diplomasiden nükleer teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri için onlara imkânlar sunuyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele, kol kola yürüyoruz.

Düşlerini hayata geçirmek için azimle çalışan ve asla pes etmeyerek ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.

Güçlendikçe merkez ülke konumuna gelen ve attığımız adımlarla konumunu pekiştiren Türkiye’nin her başarısında gençlerimizin hakkını teslim ederek, onlar için daha çok çalışma ve başarma azmimizi her zaman canlı tutacağız.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tekrar kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum. ''

DERVİŞOĞLU: BUNDAN SONRA BÜTÜN GÜNLER 19 MAYIS'TIR

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun mesajı partinin resmi hesabından paylaşıldı:

''19 Mayıs 1919’un iradesini, azmini ve inancını bağrında taşıyan Büyük Türk Milleti;

Her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır!

Bundan sonra, bütün günler 19 Mayıs’tır!

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!''

BAHÇELİ BAYRAMI KUTLADI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram mesajı sosyal medya hesabından yayımlandı:

''Sevgili gençlerimizin ve büyük Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.''





ZAFER PARTİSİ

Zafer Partisi 19 Mayıs için şu mesajı paylaştı:

''19 Mayıs 1919, Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu gündür.

Teslimiyetin dayatıldığı bir coğrafyada, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi; bir milletin esareti reddedip hür yaşama iradesini haykırdığı tarihî bir başkaldırıdır.

O gün doğan ruh, bugün Türk gençliğinin damarlarında dolaşmaktadır.

Vatan sevgisiyle büyüyen, Türk milletinin ebedî varlığını omuzlamaya hazır gençlerimiz; emperyalizme karşı duracak, dahili ve harici düşmanlara rağmen Türkiye’yi yeniden Atatürk’ün çizdiği tam bağımsızlık rotasına taşıyacaktır.

Zafer Partisi olarak, Türk gençliğini millî direnişin devamı, istiklalimizin teminatı olarak görüyoruz.

Bu aziz milletin evlatları, tıpkı 1919’da olduğu gibi, bugün de vatan nöbetindedir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!''





SAADET PARTİSİ

Saadet Partisi'nin 19 Mayıs mesajı şöyle:

''Ülkemizin teminatı ve yarınlarımızın umudu olan gençlerimiz için müreffeh bir Türkiye inşa etmenin mücadelesini veriyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.''





YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yeniden Refah Partisi sosyal medya hesabından şu mesaj verildi:

''Aziz milletimizin yarınlarını inşa eden gençlerimizin #19Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.''

GELECEK PARTİSİ

Gelecek Partisi'nin 19 Mayıs mesajı:

''19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.''

DEVA PARTİSİ

DEVA Partisi'nin 19 Mayıs mesajı:

''Umudun ve cesaretin bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Gençlerin özgürlüğünü, hayallerini ve yarınlarını savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi gençlerle birlikte ayağa kaldıracağız.''

EMEP'TEN GENÇLİK MESAJI

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Akademi piyasalaştırılmış, bilim suskunlaştırılmış, gençliğin sesi bastırılmak istenmiştir. Saray rejimi, gençliğe yalnızca itaat etmeyi ve sessiz kalmayı dayatıyor. Biz bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Gençlik geleceğini kazanmaya kararlı."