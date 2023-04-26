Siyasilerden Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, siyasilerden peş peşe 'geçmiş olsun' mesajı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 00:39
Siyasilerden Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu mesajında "Sayın @RTErdogan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın yayınının kesilmesiyle ilgili; bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır… Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa… Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere, bizim gibilere..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları ise şöyle:


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