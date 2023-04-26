Siyasilerden Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı
Katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, siyasilerden peş peşe 'geçmiş olsun' mesajı geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu mesajında "Sayın @RTErdogan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Sayın @RTErdogan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 25, 2023
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan’ın yayınının kesilmesiyle ilgili; bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır… Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa… Bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere, bizim gibilere..."
Erdoğan’ın yayınının kesilmesiyle ilgili; Bir partiyi, lideri sandıkta yenmeye çalışmak ayrıdır, başına bir olumsuzluk geldiyse (dilerim bir sağlık problemi değildir) geçmiş olsun demek apayrıdır…— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 25, 2023
Teknik bir arıza olmasını dileyerek geçmiş olsun her ne yaşandıysa…
Bunun…
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları ise şöyle:
Sayın @RTErdogan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.— Meral Akşener (@meral_aksener) April 25, 2023
Katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 25, 2023
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