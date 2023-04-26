Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi: 'Üşütmüşüm, helallik istiyorum'

Yayınlanma: 26.04.2023 - 00:21

Güncelleme: 26.04.2023 - 00:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken reji yayını birden kesti.

Erdoğan'a soru soran kişinin birden ‘reklam’ diyerek ayağa kalkmaya çalışması ise dikkat çekti.

"EYVAH EYVAH" SESLERİ DUYULDU

Yayın kesilmeden saniyeler önce, ekrana ‘eyvah eyvah’ sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan’ı göstermeden reklama girdi.

ERDOĞAN: MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM

Reklamların ardından yayına devam eden Erdoğan, "Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Ama söz verdik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diye konuştu.