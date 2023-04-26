Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi: 'Üşütmüşüm, helallik istiyorum'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirdiği sırada yayın aniden kesilerek reklama gidildi. Bir süre sonra yeniden başlayan yayının başında Erdoğan rahatsızlandığı belirterek "Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Ama söz verdik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" açıklamasında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken reji yayını birden kesti.
Erdoğan'a soru soran kişinin birden ‘reklam’ diyerek ayağa kalkmaya çalışması ise dikkat çekti.
"EYVAH EYVAH" SESLERİ DUYULDU
Yayın kesilmeden saniyeler önce, ekrana ‘eyvah eyvah’ sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan’ı göstermeden reklama girdi.
ERDOĞAN: MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM
Reklamların ardından yayına devam eden Erdoğan, "Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Ama söz verdik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diye konuştu.
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