Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yendi. Sarı kırmızılılar üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Siyasi liderler, Galatasaray'ı sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesaj ile tebrik etti.

"TÜM KULÜPLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sahadaki mücadelesiyle sporumuza değer katan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Süper Lig’i lider tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü’nü kutluyorum. Sezon boyunca sahada mücadele eden futbolcuları; şampiyonlukta emeği geçen teknik heyeti, yönetimi ve taraftarı tebrik ediyorum.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı kutluyor; futbolcularını, teknik heyetini ve sarı-kırmızılı taraftarları tebrik ediyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Süper Lig 2025-2026 şampiyonu Galatasaray’ın futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini ve tüm camiayı tebrik ediyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 2025-2026 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan başta futbolcular olmak üzere; teknik heyeti, kulüp yönetimini ve büyük Galatasaray taraftarını da yürekten kutluyorum.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımını ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum.

"GALATASARAY TARAFTARINI TEBRİK EDİYORUM"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyon olan Galatasaray’ı; teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ederim.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Tebrikler Galatasaray! Süperlig şampiyonu olan Galatasaray’ı, yönetimini ve camiasını tebrik ediyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve büyük Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum.