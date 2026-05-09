Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı: 'Dört senelik istikrar yepyeni bir zaferle taçlanmıştır'

9.05.2026 22:45:00
Fatih Terim, Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluk zaferinin ardından bir paylaşım yaptı.

İşte Terim'in paylaşımı:

"Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum.

Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Galatasaray'ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.

Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…

Galatasaray'ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur."

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yendi. Sarı kırmızılılar üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'da Victor Osimhen, ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gördü. Belözoğlu, gelecek hafta Galatasaray maçında kulübede olmayacak.