Siyasilerden iktidara sert 'zam' tepkisi: 'Milleti zam sağanağıyla ezdi'
Yeni yılda benzin, LGP, motorin, elektrik, doğalgaz, otoyol, köprü ve tünel ücretlerine zam geldi. 2022 ile gelen zamların ardından muhalefet kanadından sert tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP ve DEVA Partisi zamları eleştirdi.
Yurttaşlar yeni yılın ilk sabahına zamlarla uyandı.
Türkiye, yeni yıla hem TL’deki değer kaybının yarattığı etkiyle benzin gibi ürünlere yapılan zamlarla hem de yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranı kadar artırılan vergi, harç ve cezalarla başlıyor.
Siyasi partilerden de bu duruma tepkiler gecikmedi.
"MİLLETİ ZAM SAĞANAĞIYLA EZDİ"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeni yıla girerken zamların gelmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Öztrak şöyle paylaştı:
Erdoğan Şahsım Yönetimi, hem de yeni yıla girerken, milleti ZAM sağanağıyla ezdi. Milletin alın terine, emeğine, cüzdanına yeni bir gece yarısı kumpası düzenledi. Erdoğan’ın yaptığı ZAM değil, ZULÜMDÜR; “SİYASİ EŞKIYALIĞIN” dik alasıdır.
Erdoğan Şahsım Yönetimi, hem de yeni yıla girerken, milleti ZAM sağanağıyla ezdi.— Faik Öztrak (@faikoztrak) January 1, 2022
Milletin alın terine, emeğine, cüzdanına yeni bir gece yarısı kumpası düzenledi.
Erdoğan'ın yaptığı ZAM değil, ZULÜMDÜR; "SİYASİ EŞKIYALIĞIN" dik alasıdır.
"VATANDAŞA ZULMEDEN BİR İKTİDAR..."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; yeni yılda doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamları, "Vatandaşa zulmeden bir iktidar, bir Cumhurbaşkanı var. Maalesef çıkıp efelenerek, böbürlenerek 'dövizi düşürdük' diye hava atıyorlardı. Efelenerek çıkıp 'fiyatlar düşecek' diyorlardı. Asgari ücreti basın toplantıları ile açıklıyorlardı. Haydi bu zamları da basın toplantıları ile açıklasanıza” sözleriyle eleştirdi.
"YENİ YIL ZAM YAĞMURUYLA GELDİ"
DEVA Partisi Ekonomi Politikalar Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, akaryakıt, doğal ve elektriğe yapılan zamlar eleştirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Yeni yıl zam yağmuruyla geldi: -Mazota 1,29? zam. -Köprü geçiş ücretlerinde yüzde 100’e varan, elektrikte yüzde 52- yüzde 130, konut d.gazında yüzde 25 artış. Hala sıkılmadan Ocak’ta eksi enflasyon masalı anlatıyorsunuz. Yeter artık. Getirin şu sandığı, millet ne yapacağını biliyor.”
??Yeni yıl zam yağmuruyla geldi:— DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanlığı (@devaekonomi) December 31, 2021
-Mazota 1,29? zam.
-Köprü geçiş ücretlerinde %100’e varan, elektrikte %52-%130, konut d.gazında %25 artış.
??Hala sıkılmadan Ocak’ta eksi enflasyon masalı anlatıyorsunuz.
??Yeter artık. Getirin şu sandığı, millet ne yapacağını biliyor.
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