Temel Karamollaoğlu'ndan iktidara zam tepkisi!
2021 yılını geride bırakırken yeni yıla peş peşe gelen zam haberleriyle girildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da gelen zamlara tepki gösterdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni yıla girerken doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“2021’in son saatlerini doğalgaz, elektrik ve akaryakıta gelen kallavi zam haberleri ile kapattık, yeni yılın ilk gününe de yeni zamlarla uyandık. Bir kez daha anlaşıldı ki; 2022’nin ‘hoş gelmesi’, ancak bu iktidarın ‘güle güle gitmesi’ ile mümkün olacak!”
2021’in son saatlerini doğalgaz, elektrik ve akaryakıta gelen kallavi zam haberleri ile kapattık, yeni yılın ilk gününe de yeni zamlarla uyandık.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 1, 2022
Bir kez daha anlaşıldı ki; 2022’nin “hoş gelmesi”, ancak bu iktidarın “güle güle gitmesi” ile mümkün olacak!
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