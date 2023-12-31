Siyasilerden Selahattin Demirtaş'a 'başsağlığı' mesajı

Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:25

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:25

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir süredir Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve yoğun bakımda olan Demirtaş’ın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tahir Demirtaş, 14 Mayıs seçimleri öncesi kalp krizi geçirmişti. Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Selahattin Demirtaş, ameliyat sonrası Adalet Bakanlığı tarafından özel bir jetle Diyarbakır'a getirilmişti.

ERKAN BAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Önceki Dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın değerli babası Tahir Demirtaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Başta siyasi tutsak olarak cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş ve kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DA MESAJ PAYLAŞTI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sayın Selahattin Demirtaş'ın vefat eden babası Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet diliyor, Demirtaş ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."