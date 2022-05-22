Skandal 'Erdoğan' paylaşımı: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açıklama yaptı

22 Mayıs 2022 Pazar, 15:08

Sosyal medya ağı Twitter'da, 'Prof. Sümeyye Akkuş' adını kullanan bir kullanıcının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

'Sümeyye Akkuş' isimli kullanıcı, yaptığı paylaşımda "Allah'ın şu anda yeryüzündeki elçisi kuşkusuz ki Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Sözkonusu Twitter kullanıcısı AKP'liler tarafından da büyük tepki çeken ve şikayet edilen paylaşımını daha sonra silip şu açıklamayı yaptı:

"Halife anlaminda yazdığım bir tweet'i alip nerelere getirdiniz ama sizin derdiniz başka bunu biliyoruz ve ne yaparsanız yapın liderimizi İslam'ın halifesi yapacağız başaramayacaksınız"

Tepkiler üzerine İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, fakültenin Sümeyye Akkuş isimli bir öğretim üyesinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. Sümeyye Akkuş isim ve ünvanlı bir öğretim üyesi bulunmamaktadır.

Üniversitemizin ve fakültemizin ismi kullanılarak sahte bir hesap açılmış ve uygunsuz beyanlarda bulunulmuştur.

Konuyla ilgili gerekli hukuki işlem başlatılacak, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı"