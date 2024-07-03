Skandalların ismi

Yayınlanma: 03.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.07.2024 - 04:00

Kurum, Erzincan İliç’te dokuz işçinin yaşamını yitirdiği madenin kapasite artışına izin vermişti. Çevre katliamlarına onay verildiği dönemde de bakanlık koltuğunda Kurum oturuyordu.

Bunların arasında Akbelen Ormanı, Aydos Ormanı, Salda Gölü, Kaz Dağları ve Cennet Koyu gibi alanlar bulunuyordu.

Kurum depremde can kaybının artmasına neden olan imar aff ında da imzası olan isimlerden. Kurum dönemindeki kentsel dönüşüm çalışmaları da yurttaşı mağdur etmişti.

