Murat Kurum tekrar bakan olunca İmamoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu: 'Ben ona bakan olamazsın demedim...'

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:09

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:10

Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na atanması sonrası, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Ben ona bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın dedim” sözleri yeniden gündem oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı.

Kurum'un yeniden bakan olması yerel seçimlerdeki rakibi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçim dönemindeki sözlerini akıllara getirdi.

KÖFTECİ POLEMİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

İmamoğlu’nun, seçim döneminde yaşanan ‘Köfteci’ polemiğine atıfta bulunarak, “Ben ona bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın dedim” sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.