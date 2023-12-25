SODEV raporu ortaya koydu: Toplumsal barışın yolu ekonomiden geçiyor

Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:04

Güncelleme: 25.12.2023 - 17:04

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla yürütülen “Toplumsal Kutuplaşmanın Sebepleri ve Boyutu Araştırması Raporu” yayımlandı.

CATI (Bilgisayar Destekli gerçekleştirilen ve %95 güven aralığıyla %3 hata payını gözeten araştırmada toplamda 1067 görüşme yapıldı.

Raporun kamuoyuyla paylaşıldığı toplantı, 25 Aralık Pazartesi günü online olarak gerçekleştirildi. Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Rasim Şişman, gerçekleştirdiği sunumunda raporun detaylarına ilişkin bilgileri ve görüşlerini paylaştı.

FORMÜL EKONOMİDE

Araştırmaya katılanların yüzde 32,4’ü, Türkiye’de daha fazla huzur içerisinde yaşabilmemiz için yapılacak en öncelikli şeyin ekonominin düzeltilmesi olduğunu ifade ediyor. İkinci sırada ise yüzde 14,5’lik bir oranla adaletin işlemesinin gerekliliği vurgulanıyor.

Refahın azalmasıyla birlikte, refahın bölüşülmesinde de sorunlar gittikçe artıyor. Her grup birbirinin gözüne batıyor. Türkiye’de adaletin olmaması ve plansız göçmen politikası bunu besliyor.

HER ŞEYE RAĞMEN BÜYÜK ÇOĞUNLUK BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 69,7’si, barış için müzakereyi tercih ediyor. Barışın güvence altına alınması için “gerekirse savaşılmalıdır” diyenlerin oranı ise yalnızca 30,3.

Bununla birlikte yanıtların cinsiyet bazında dağılımı da dikkat çekiyor. Kadınlarda müzakereyi savunanların oranı yüzde 77,2 iken; erkeklerde bu oran yüzde 62,4.

Oy tercihi dağılımına bakıldığında ise Cumhur İttifakı’nda müzakereye olan eğilim azalmakla birlikte muhalefeti destekleyen seçmen grubunun büyük çoğunluğunun barış için savaşı değil, müzakereyi tercih ettiği açıkça görülüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 19,6’sı, toplumdaki kutuplaşmanın en büyük nedeni olarak siyasilerin söylem ve davranışlarını işaret ediyor. Bu yanıtı yüzde 14,8’lik oran ile“Eğitimsizlik ve Cehalet” ve yüzde 6,8’lik oranla “AK Parti” cevapları takip ediyor