SODEV'den Milli Eğitim Bakanı'na hatırlatma: 900 bin kız çocuğu neden eğitim dışında!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:06

Güncelleme: 19.07.2023 - 17:06

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen günlerde yaptığı bir açıklamayla karma eğitim sistemini hedef alarak, “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Karma eğitime karşı olduğum söyleniyor ancak tam tersine özgürlükçüyüm” demişti.

Tekin’in bu sözlerine demokratik toplum örgütleri, siyasiler ve yurttaşlardan çok sayıda tepki geldi.

Bir tepki de Sosyal Demokrasi Vakfı’ndan (SODEV) geldi. SODEV Başkanı Rasim Şişman imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kısa bir süre önce karma eğitim karşıtı açıklamasını üzüntü ve endişeyle karşıladık. Söz konusu açıklama, bu bakanın cumhuriyet, demokrasi, eşitlik, özgürlük, insan hakları gibi kavramlara ilişkin olarak ne ölçüde gerilerde kaldığını belgeler niteliktedir” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

Resmi verilere göre Türkiye’de 900 bin kız çocuğu eğitim dışına itilirken, 600 bin kız çocuğu ise açık öğretim üzerinden eğitim alabiliyor. Milli Eğitim Bakanı, çocuklarımızın okula gitmeme veya gidememe nedenlerini ve eğitime erişme konusundaki engelleri tespit ederek çözüm bulmak yerine kız okullarını gündeme getirerek karma eğitimde gedik açmaya çalışıyor. Cumhuriyet yurttaşını, çocukluktan başlayarak yaşamının tüm alanlarında cinsiyetçi bir yaklaşıma mahkum etmek isteyen ve eğitim sürecinin her evresinde bir imamın müdahalesini talep eden bu anlayış, yüzyıllar öncesine mıhlanıp kalmış bir zihniyetin ürünüdür!

Öte yandan, Cumhuriyet tarihimiz boyunca merkez sağ içinde pamuklara sarılarak korunup kollanan tarikatların, tarihimizin en “dinci-sağcı” iktidar kanadı üzerindeki olası etkileri de bu hamlelere yabancı olmasa gerektir. Tüm kamuoyunu, Cumhuriyetin kurucu felsefesini ayaklar altına alan bu yaklaşımlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. 21 yıldır denenmiş olan ve bilinen bir gerçektir ki, siyasal İslam önce bir adım atıp kamuoyu tepkisini ölçer ve sonraki davranışını o tepkiye göre ayarlar. Cumhuriyetin ağır bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımları, bu gerici zihniyetin kemirip durmasına artık izin vermeyelim.