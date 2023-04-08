SODEV'den iktidara mesaj: 'Kararlıyız, korku imparatorluğunun sonu geldi'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 20:09

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 20:11

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler yaklaşırken, iktidarın, hukuk devleti ile bağdaşmayan söz ve uygulamalarıyla ülkeyi kaotik siyasal iklimin içine çekmeye çalıştığını belirten SODEV Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Şişman, “Yandaş olmak yerine özgür olmayı seçmiş basın kuruluşlarına ardı ardına verilen ağır para ve ekran karartma cezalarının yanı sıra, önce İYİ Parti’ye, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik silahlı gözdağı verme girişimleri gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

"KARARLIYIZ"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Demokrasilerin vazgeçilmezi olan siyasal ve toplumsal muhalefeti, bütün unsurlarıyla sindirmeye çalıştığınız görülüyor. Ancak oluşturduğunuz korku imparatorluğunun sonu gelmiştir. Yarattığınız bu karanlık ortamı çok yakında çoğulcu demokrasiyle, kardeşlikle, dayanışmayla aydınlığa dönüştürmeye kararlıyız!

Sizlere rağmen yeniden inşa etmeye başladığımız toplumsal barışın, yakında gelecek olan baharda pekişeceğine inancımız tamdır.”