Sokak röportajında dehşet veren sözler: 'Biz Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'
Batman'da yapılan bir sokak röportajında, kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir kişinin muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit ettiği görüldü.
AKP'nin HÜDA PAR'la yaptığı ittifak anlaşmasının ardından partinin terör örgütü Hizbullah'la bağlantılarına dair tartışmalar yeniden alevlenmişti.
Domuz bağı cinayetleri ve mezar evlerle anılan terör örgütü tartışılmaya devam ederken, bir sokak röportajında açıkça Hizbullahçı olduğunu belirten bir kişinin dile getirdiği sözleri de gündem oldu.
HÜDA PAR'ın Güneydoğu'da etkili olduğu illerden biri olan Batman'da yapılan röportajda söz konusu kişi, Türkiye'de kimsenin aç ve açıkta olmadığını öne sürüyor.
"Cihada hazır olduğunu" söyleyen kişinin, tarikat ve cemaatlerin kapatılması gerektiğini söyleyen muhalefet liderlerini "Onların kafaların keseriz" diyerek ölümle tehdit ettiği görülüyor.
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