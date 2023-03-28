HÜDA PAR yöneticisinden Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için skandal sözler

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:15

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:49

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı'nın 22 yıl önce terör örgütü Hizbullah tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'la ilgili geçmişte yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Partinin Konya İl Başkanı Mehmet Zülfi Tan, 2015 yılında sosyal medya ağı Facebook'ta Gaffar Okkan'ın övüldüğü sözlerle yapılan bir paylaşımı 2017 yılında Twitter hesabından "Selahattin Demirtaş'ın A.Gaffar Okkan için yayınladığı taziye mesajı" diyerek paylaşmış.

Demirtaş'a ait olmayan bu sözlerin yer aldığı tweet'i ve Tan'ın yorumunu, daha sonra alıntılayan HÜDA PAR yöneticisi Tasalı ise şehit emniyet müdürü için "Polis üniformalı Gaffar Okkan, görevi boyunca PKK'ye hizmet etti" ifadelerini kullanmaktan geri durmamış.

İşte o paylaşım:

HESABINI KAPATTI

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Tasalı, Gaffar Okkan'la ilgili tweet'i ve diğer benzer nitelikteki skandal paylaşımlarının sosyal medyada büyük tepki görmesi üzerine hesabını kapattı.