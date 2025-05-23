SOL Parti'den muhalefete çağrı: ‘Kirli Anayasa oyununa ortak olmayın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa değişikliği teklifinin ardından SOL Parti, mevcut iktidarın anayasa yapma meşruiyetinin olmadığını belirterek, muhalefet partilerine bu sürece dahil olmamaları çağrısında bulundu.

SOL Parti'nin açıklamasınd şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan’ın ve temsil ettiği siyasal rejimin yeni bir anayasa yapma meşruiyeti yoktur. Hiçbir muhalefet gücü, bu çürümüş azınlık iktidarını ayakta tutmanın payandası olacak kirli anayasa oyununa ortak olmamalıdır."

SOL Parti, "Omuz ver değiştirelim" diye seslenerek, mevcut iktidarın 23 yıllık yönetimi boyunca ülkenin kurumlarının işlevsizleştirildiğini, eğitim ve sağlık sistemlerinin ticarileştirildiğini, doğanın ve kentlerin rant uğruna yağmalandığını vurguladı. Ayrıca açıklamada; tek adam rejimiyle demokrasinin göstermelik hale geldiği, kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı ve toplumun giderek yoksullaştığına da dikkat çekildi.

SOL Parti, bu koşullar altında yapılacak bir anayasa değişikliğinin meşru olmadığını savunarak, muhalefet partilerine bu sürece destek vermemeleri çağrısında bulundu. Parti, halkı eşitlik, özgürlük, laiklik ve kardeşlik için birlikte örgütlenmeye ve mücadele etmeye davet etti.

SOL Parti’nin çağrısının tam metni şöyle:

“Omuz Ver Değiştirelim 23 yıllık siyasal İslamcı iktidarın çürüttüğü bir ülkede yaşıyoruz. Hukuk sisteminden sağlık sistemine, eğitim sisteminden ekonomiye bir çürüme ve çöküş süreci hayatı yaşanmaz kılıyor. Yüzyıl önce kurulan cumhuriyetin bütün kurumları teker teker devre dışı bırakıldı. Kentler ve doğa yağmalandı birer rant alanına dönüştürüldü; sağlık sistemi ve eğitim özelleştirmeler yoluyla sadece kar için çalışan alanlar haline dönüştürüldü.

Hastaneler, eğitim kurumları yandaş sermayeye peşkeş çekildi. Devlet hastaneleri ve devlet okulları ise laiklik karşıtı tarikatlara teslim edilirken eğitim ve sağlık hizmetleri niteliksizleştirildi. Dünya büyük bir bilimsel ve teknolojik dönüşüm yaşarken imam hatip okulları ve içeriği boşaltılan üniversite düzeniyle ülkemiz çağın gerisine düşürüldü.

Siyasal sistem ise sadece tek adamın belirleyici olduğu, parlamentonun etkisizleştirildiği demokrasinin göstermelik hale geldiği, kuvvetler ayrılığının rafa kaldırıldığı bir otoriter düzen olarak işliyor. Ekonomik krizin pençesinde giderek yoksullaşan emekçiler, ölüme terk edilen emekliler; geleceği ellerinden alınan gençler, her gün erkek şiddetine maruz kalan ve öldürülen kadınlar ülkenin gündelik gerçeği durumundadır. İktidardaki küçük bir azınlık ve bu düzenden nemalanan kesimler dışında ülke bir mutsuzlar ülkesidir. Ormanlarımız, nehirlerimiz, denizlerimiz aç gözlü bir para hırsının pençesinde yok ediliyor. Madenler yağmalanıyor.

Toplumsal yapının giderek bozulduğu; sanat ve kültürün yok edildiği diz boyu bir görgüsüzlüğün itibar kazandığı bütün ahlaki normları paraya tutsak edilmiş bir toplumu hak etmiyoruz. Çocuk cinayetlerinin , yoksulluk görüntülerinin utancını yaşamak istemiyoruz. Ülkemizin toplumsal yapısını farklılaştıran göçün ana nedeni olan bölgesel savaşların son bulduğu barışçıl bir dış politika istiyoruz.

Türkiye’yi yıkıma sürükleyen fetihçi özlemlere karnımız tok. Yerli milli diye diye emperyalizme yedeklenmeye itiraz ediyoruz. Düşünen insanların uydurulmuş davalarla tutuklanmalarını, sadece etnik ya da dinsel kimlikleri nedeniyle cezaevlerine doldurulmalarını kabul edemiyoruz. Bütün bu adaletsizlikleri değiştireceğiz.

Kötülüğün iktidarına son vermek için, 19 Mart’tan bu yana sokaklarda birlikte büyüttüğümüz direnişi daha da güçlendirelim! Haklarımızı ve özgürlüğümüzü kazanmak için! Eşitlik için! Özgürlük için! Laiklik, bağımsızlık ve kardeşlik için! Birlikte örgütlenelim, birlikte yürüyelim!”