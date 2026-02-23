SOL Parti’den Oktay Saral ve Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu!

SOL Parti, bazı isimler ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında suç duyurusunda bulunulanlar arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın yanı sıra, sosyal medyadaki "Daily Islamist", "Misvak Caps" gibi hesaplar ile Yeni Akit adlı yayın da bulunuyor.

SOL Parti'den yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Laikliğe Yönelik Saldırılar Karşısında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz

Laik ve Demokratik Türkiye için verdiğimiz mücadeleden dolayı 6 arkadaşımız anayasa fiilen askıya alınarak ev hapsi cezası verildi.

Laikliği savunma çağrısı karşısında; bu ülkenin aydınlarını, yurtseverlerini, devrimcilerini hedef göstermeye çalıştılar.

Anayasal güvence altındaki laikliğe ve demokratik düzene saldıranlardan hesap soruyoruz.

Tarihe not düşüyoruz; laikliğe yönelik tüm bu saldırılar Türkiye'deki demokratik düzene yönelik saldırıdır ve bu suçu işleyenler hakkında SUÇ DUYURUSUnda bulunuyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na laikliğe yönelik işlenen suçlar ile ilgili tüm sorumluluklar hakkında soruşturma yürütülmesi için başvuruda bulunduk.

Ne yaparsanız yapın; laik, demokratik, özgür bir ülke için mücadele etmeye;

Laikliğe ve demokrasiye saldıranlardan hesap sormaya devam edeceğiz."

SOL Parti'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu isimler şöyle:

1. Oktay Saral - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

2. Daily İslamist - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

3. Yeni Akit Haber Müdürü, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve diğer ilgili sorumlular,

4. Haber7 - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

5. Baran Dergisi - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

6. Akın - Güç isimli hareketin yetkili/sorumluları

7. Köklü Değişim isimli hareketin yetkili/sorumluları

8. Yusuf Tekin - Milli Eğitim Bakanı

9. Misvak Caps - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

10. Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Bayram ve diğer ilgili sorumlular

11. TVNET - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular