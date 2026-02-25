SOL Parti'den Yusuf Tekin'e 'Laiklik Bildirisi' tepkisi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aralarında sanatçı, akademisyen, gazeteci, hukukçu, eğitimci, siyasi parti ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 aydın tarafından imzalanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı metne dava açtığını duyurdu.

SOL Parti, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" metnine dava açıklamasına tepki göstererek, "Laik, Özgür, Demokratik Türkiye için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" vurgusunu yaptı.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisini gerekçe göstererek imzacılar hakkında dava açtığını kamuoyuyla paylaşmıştır" denildi.

"Laikliği savunmak suç değildir" vurgusu yapılan açıklamada, "Anayasal güvence altındaki laikliği savunmanın suç konusu haline getirilmeye çalışılmasına, laikliği savunanların hedef gösterilmesine karşı laikliği, özgürlüğü, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

SOL Parti'nin açıklamasında şunlar kaydedildi: "Asıl suç, günlerdir başta Yusuf Tekin olmak üzere iktidar yandaşı gerici odaklar tarafından laikliğe yönelik yürütülen saldırlar ve hedef göstermelerdir. Parti olarak, halkı dini temellerde kutuplaştıran ve tahrik eden açıklamaları nedeniyle bu kişi ve kurumlar hakkında 200'e yakın hukukçunun desteğiyle suç duyurusunda da bulunulmuştur."

"SOL Parti olarak, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' çağrısına sahip çıkıyoruz" denilen açıklamada, "Laik, Özgür, Demokratik Türkiye için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanıldı.

LAİKLİK BİLDİRİSİ NEDİR?

Aralarında akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler ve yazarların olduğu 168 ismin ortak imzasıyla ilan edilen "Laikliği Birlikte Savunuyoruz!" bildirisinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte ‘Talibanlaştırma’ baskısı altına girmiş durumda.

ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır.

Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa’yı hiçe sayarak- ‘suçlu’ gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir.

Laikliği savunmak suç değildir. LAİKLİĞİ birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!”