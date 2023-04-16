SOL Parti İzmir'de milletvekili adaylarını tanıttı: Halkı soyanları göndereceğiz

Yayınlanma: 16.04.2023 - 20:43

Güncelleme: 16.04.2023 - 20:43

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlere 1 aydan kısa bir süre kaldı. SOL Parti Türkiye’nin dört bir yanında milletvekili adaylarını tanıtmaya devam ediyor. İzmir milletvekili adayları da “Felaket iktidarını gönderelim” sloganıyla Fuar Kültürpark’ın içinde bulunan Gençlik Tiyatrosu’nda tanıtıldı.

Buluşmada konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, "Biz bir söz verdik. Dedik ki 'Bu harami saltanatını hep birlikte göndereceğiz.' Sözümüzdeyiz. O gün geliyor. Halkı soyup soğana çevirenleri, gençlerin geleceğini, kadınların hayatını çalanları göndereceğiz. Bakmayın sarayın tavşanların ikinci tur fısıldamasına, bu seçim ilk turda bitecek. 14 Mayıs tek tarih olacak. Biz bunun için köy köy, sokak sokak çalışıyoruz. Sakın aklınıza bir kuşku düşmesin. 21 yıldır tek bir geri adım atmadık. Tek bir saniye teslim olmadık, tek bir an vazgeçmedik. 14 Mayıs'ta da oylarımızı hep beraber koruyacağız ve başaracağız" dedi.

İşleyen, "Bu iktidarı göndereceğiz ama bu tek başına asla yetmeyecek. Emekçiler, ezilenler, gençler ve kadınlar olarak örgütlenerek mücadele etmeden haklarımızı kazanamayız. SOL Parti sağın farklı versiyonlarına geleceğimizi teslim etmeyecek bir irade olarak pusulada olacak. Bazen 'Size gidecek oylar boşa gidecek' diyorlar. Yıllarca böyle söylendi, oylar diğer partilere yönlendirildi ve sağcılık büyütüldü sonunda ülke bu haramilere teslim edildi. SOL'a güç verin laiklik, bağımsızlık ve eşitlik mücadelesi büyüsün. Meclis'ten NATO'nun genişleme kararı çıktı ve tek bir hayır oyu yoktu. İktidarda yerli ve milli olduğunu iddia edenler var ama Türkiye'de ABD ve NATO tesisinin sayısı 60. İncirlik'te nükleer silahlar var, ekonomi yabancı sermayeye bağlı, topraklarımız emperyalist tekellerin hakimiyetinde. Deniz Gezmiş mahkeme savunmasında, '35 milyon metrekare toprağı işgal altında' demişti. İşgal sürüyor. Eğer NATO'dan çıkılsın, üsler kapansın, ikili anlaşmalar iptal edilsin, Türkiye bağımsız olsun istiyorsanız oyunuzu SOL Parti'ye atın. Kalbinizin sesini dinleyin, inandığınız değerlere, inandığınız partiye oy verin" diye konuştu.

'UMUDUNU KAYBETME BU ÜLKE SENİN'

SOL Parti İzmir İl Başkanı Kadir Bülbül de şunları söyledi: "21 yıllık kötülük iktidarının sonuna geldiğimiz günleri yaşıyoruz. Türkiye tarihinin en gerici, en karanlık ittifakıyla karşı karşıyayız. Onlar emekçiye, gence, kadına, bilime ve demokrasiye düşman. Ülkede tahrip edilmemiş hiçbir şey bırakmadılar. İçinden geçtiğimiz şartlar memleketin devrimcilerinin sokağa çıkmasını gerektiriyor. Devrimciler sokakta olmaya devam edecek. Memleketin devrimcilerinin taşın altına elini sokmak gibi sorumluluğu var. Verilecek her oy memleketten umudunu kesen gençlere 'Umudunu kaybetme bu ülke senin' demektir."

SOL Parti PM Üyesi Barış İnce, "Bugün bir dönemeçteyiz. Ülke tarihinin en karanlık ittifakına karşı alınacak en önemli süreç. Erdoğan'ın ve rejiminin yenilebilmesi için sorumluluk çağrısı yaptık. Devrimci sorumluluk dediğimiz şeyin ne olduğunu tekrar gördük. Devrimciliği örgütlemenin önemini tekrar gördük. Halk örgütlü olmazsa, devrimciler güçlü olmazsa gericilik kapısı tekrar açılacak. SOL örgütlenmezse önümüzdeki dönem, Erdoğan'sız bir AKP rejimine tabi oluruz. Bizler, önümüzdeki dönemin AKP'siz AKP döneminin ne dekoru ne vitrini oluruz. Bizler sizlerle sokakta eylemde omuz omuza mücadele ederiz" dedi.

İzmir milletvekili adayları şu şekilde:

İZMİR 1. BÖLGE

1- ERKAL GÜREL

2- CANSU KESKİN

3- YÜKSEL KELEŞ

4- ZELİHA ERTUNÇ

5- NAZİF SÜMER

6- BEYHAN GÜNGÖR

7- DENİZ ÖZÇELİK

8- HATİCE BÜLBÜL

9- YALÇIN ŞARDAĞI

10- BERRİN KÜÇÜK

11- ULAŞ KARABAKIR

12- BAYRAM ALİ AKSOY

13- NURETTİN MAMALI

14- SÜMER SAMİ GÜRER

İZMİR 2. BÖLGE

1- GALİP GÜÇLÜ

2- SEVİM YOLERİ

3- ERCAN ÇETİNYILMAZ

4- GONCA YILDIZ

5- ALİ EKBER ÖZTÜRK

6 -YUSUF TİPİ

7- ANIL ŞIK

8- OKTAY TERZİ

9- HALİL AZAMET YAZICI

10- BERKE YENİ

11- OZAN SÜRER

12- MEHMET DENİZ YÜRÜR

13- MERT CAN

14- NACİ ÇETİN