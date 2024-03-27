SOL Parti'den Aksaray Saratlı'da miting: Türk bayraklarıyla her yaştan katılım

SOL Parti’nin Aksaray’da Saratlı Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan’ın ve SOL Parti yöneticilerinin katılımıyla miting düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:45
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SOL Parti, Aksaray'ın Saratlı Beldesi'nde belediye seçimleri öncesi bir miting düzenledi. Her yaştan yurttaşın SOL Parti ve Türk bayraklarıyla katıldığı mitingde konuşan Belediye Başkanı Adayı Cuma Kaplan, belediyeden maaş almayacağını ve maaşını öğrencilere dağıtacağını söyledi.

Kaplan ayrıca Saratlı'yı Türkiye'nin örnek ve şirin bir kasabası yapacağını ve ilk iş olarak içme suyu asbestli boruları değiştireceğini vaat etti.

TARİKATLAR VE CEMAATLER SARDI

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul da mitingde konuşma yaptı

Tombul, memleketin her yanının tarikatlar ve cemaatler tarafından sarıldığını ve din tüccarlığı yapıldığını söyledi. Okullara imam atandığını ve eğitime müdahale edildiğini eleştiren Tombul, asgari ücretin 17 bin lira olmasını ve sarayda harcanan paraları eleştirdi. Tombul, zalim iktidarı saraylarından çıkarmak için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Mitingde SOL Parti'nin diğer adayları da konuşmalar yaparak projelerini anlattılar. Miting, coşkulu bir şekilde sona erdi.

 


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