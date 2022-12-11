SOL Parti'den Hiranur Vakfı protestosu

11 Aralık 2022 Pazar, 18:58

SOL Parti Ankara İl Örgütü, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken imam nikahıyla “evlendirmesini” ve çocuğun yıllarca istismara maruz kalmasını, bugün Keçiören’de bulunan Hiranur Vakfı’nın önünde protesto etti.

SOL Parti üyeleri, “Tarikat, cemaat hepsi kapatılacak”, “Karanlığa teslim olmayacağız” “Laiklik, adalet, memlekete sol gerek”, “Karanlığı parçala, memlekete sahip çık” sloganlarını attı. Sol Partililer, tarikatların ve cemaatlerin önünün yıllardır açılarak solun önünün kesildiğini belirterek, gençlere ve çocuklara sahip çıkmak için tarikat ve cemaatlerle mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

SOL Parti üyesi Ali Gölpunar, şöyle konuştu:

İşte burası günlerdir ülkenin kabus gibi üstüne çöken bir karabasan gibi çocuklarımızın geleceğini karartan tarikatların, cemaatlerin yuvası. Hiranur Vakfı dedikleri cemaat ve tarikatlar 6 yaşındaki çocuklarımızı karanlık dünyalarına mahkum ediyorlar.





Tarikat ve cemaatlerin önü yıllardır açılarak ülkede solun önü kesildi. Sola balyoz harekatları yapanlar tarikatları, cemaatleri büyüttüler. Tarikatlar ve cemaatler bu toplumun bataklığıdır. Bu bataklığı yıllardır askeriyle, bürokrasisiyle, milletvekiliyle, bakanlarıyla, hükümetleriyle her dönem desteklediler. Her dönem tarikatlara ve cemaatlere ülkenin, çocuklarımızın geleceğini peşkeş çektiler.

“GENÇLERİMİZE, ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN TARİKATLARLA DA CEMAATLERLE DE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bu ülkeyi, bu halkı sahipsiz sananlar unutmasın ki tarikatlarla da cemaatlerle de bu karanlık düzeni başınıza yıkmak için bu ülkenin onuruyla, namusuyla, emeğiyle geçinen gençlerimiz, kadınlarımız bu ülkeye ve halka sahip çıkacak. Bu ülkenin çocuklarını, öğrencilerini tarikatların, cemaatlerin yurtlarına mahkum edenler şunu unutmasın ki bu tarikatlar, cemaatler bu ülkenin geleceğini yok ediyor. Geleceğimize, gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmak için tarikatlarla da cemaatlerle de bu karanlık düzeninizle de mücadele etmeye devam edeceğiz.

SOL Partililer, protesto eyleminin ardından “Halk çocuklarını boğan kirli düzene yeter, tarikat iktidarını gönderelim” yazılı dövizi Hiranur Vakfı binasına astı.

SOL Parti Ankara İl Örgütü, dün de Esat Pazaryeri’nde tarikatları ve cemaatleri protesto eden bir eylem yapmıştı. Eylemde konuşan Sol Parti üyesi Ekin Öztürk, şunları söylemişti:

Türkiye yeni bir çocuk istismarı vakasıyla sarsıldı. İstismarın faili yine aynı… Yobaz karanlığıyla çocuklara göz diken tarikat mensupları bu kez de 6 yaşında çocukla evlenme skandalıyla karşımıza çıktı. 6 yaşında bir çocuğa göz diken bu karanlık odaklara, onların eteğinde iktidar olanlara, onlara maddi manevi destek olanlara, zulüm karşısında susanlara lanet olsun!

“BİRGÜN GAZETESİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI BU ÇOCUK İSTİSMARI MÜNFERİT DEĞİLDİR”

BirGün gazetesinin ortaya çıkardığı bu çocuk istismarı münferit değildir. Kadınların giyiminde tahrik unsuru arayanların, küçücük çocuklara farklı gözle bakanların, tüm bunlara da dini kılıf bulanların yarattığı düzenin sonucudur. Televizyonlarda vaazlar vererek, şu yaşta evlenilir, bu yaşta birlikte olunur diyerek, çocukları meczupların hedefi haline getiren programlara izin verenlerin sorumluluğudur.

“BU RİSKİN BERTARAF EDİLMESİ LAİKLİK MÜCADELESİNDEN GEÇİYOR”