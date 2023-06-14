SOL Parti'den hükümete 'emek' çağrısı: ‘Asgari’ değil insanca yaşam
Asgari ücrette 'ara zam' için çalışmalar devam ederken SOL Parti'den süreçle ilgili açıklama geldi. Asgari ücretin esas ücret olduğu vurgulanan açıklamada, “4 kişilik ailenin sosyal ihtiyaçları dikkate alınmalı, emekçiler büyümeden pay almalı” denildi.
SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul, asgari ücret gündemi ile ilgili açıklama yaptı.
SOL Parti’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, emekçilerin milli gelirden aldığı payın her geçen gün azaldığını, asgari ücretli sayısının tüm çalışan sayısına oranının yüzde 60’ları geçtiğini belirten Tombul; asgari ücret düzenlemesinin yalnızca zam oranlarına sıkışmaması gerektiğini söyledi.
Tombul, çalışanların yalnız yüzde 6’sının toplu iş sözleşmesi yapabildiğini de ekleyerek, emeğiyle geçinenlerin doğrudan temsili ile asgari ücretin belirlenmesi gerektiğine işaret etti. Asgari ücret belirlenirken, “4 kişilik ailenin sosyal ihtiyaçları dikkate alınmalı, emekçiler büyümeden pay almalı” dedi.
??Asgari ücret esas ücret oldu— SOL Parti (@solpartibilgi) June 14, 2023
Yoksulluğa karşı insanca yaşam mücadelesinde SOL var pic.twitter.com/Ya7QHvbPN5
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıca ‘Erdoğan’ soruşturması
- Kılıçdaroğlu İmamoğlu'dan ilk açıklama
- Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Haklı olduğu bir yer var'
- Özgür Özel: Adayım
- Asgari ücret için konuşulan son rakam
- ‘Doktorluğu bırakacağım’
- Yol ortasında 'Beni tahrik ediyorsun' tacizi
- Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekti
- 'Yeni aşk' iddialarına Arzum Onan'dan açıklama
- TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belli oldu