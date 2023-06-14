SOL Parti'den hükümete 'emek' çağrısı: ‘Asgari’ değil insanca yaşam

Yayınlanma: 14.06.2023 - 18:22

Güncelleme: 14.06.2023 - 18:39

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul, asgari ücret gündemi ile ilgili açıklama yaptı.

SOL Parti’nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, emekçilerin milli gelirden aldığı payın her geçen gün azaldığını, asgari ücretli sayısının tüm çalışan sayısına oranının yüzde 60’ları geçtiğini belirten Tombul; asgari ücret düzenlemesinin yalnızca zam oranlarına sıkışmaması gerektiğini söyledi.

Tombul, çalışanların yalnız yüzde 6’sının toplu iş sözleşmesi yapabildiğini de ekleyerek, emeğiyle geçinenlerin doğrudan temsili ile asgari ücretin belirlenmesi gerektiğine işaret etti. Asgari ücret belirlenirken, “4 kişilik ailenin sosyal ihtiyaçları dikkate alınmalı, emekçiler büyümeden pay almalı” dedi.