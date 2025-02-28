SOL Parti'den 'Öcalan açıklaması' çıkışı: 'İktidar tarafından fırsata çevrilecek...'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:57

Güncelleme: 28.02.2025 - 18:57

DEM Partili İmralı heyetinin terör örgütü lideri Öcalan'ın çağrısını kamuoyuna duyurmasının ardından siyasi parti ve isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin bir açıklamada SOL Parti'den geldi. Muhalefete de seslenilen açıklamada söz konusu çağrıya ilişkin, "Buna karşı bu konudaki gelişmelerin iktidar tarafından kendi baskıcı rejimini sürdürmek için bir fırsata çevirmeye çalışılacağı görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Partinin resmi kanallarından yapılan açıklamanın tamamında ise şu ifadeler kaydedildi:

"Partimiz uzun yıllardır ülkemizi bir savaş ve şiddet ortamına sürükleyen politikalara karşı Kürt sorununda bir arada yaşam temelinde demokratik ve barışçıl çözümden yana olmuştur. Son yaşanan gelişmeleri bu yönüyle olumlu buluyoruz.

Buna karşı bu konudaki gelişmelerin iktidar tarafından kendi baskıcı rejimini sürdürmek için bir fırsata çevirmeye çalışılacağı görülüyor. Muhalefet güçleri bu gerici rejimin bütün ülkenin geleceğine el koyma girişimlerine karşı durmalıdır.

Toplumun her kesimini susturmaya, muhalefeti yargı operasyonları ve yasaklarla etkisizleştirmeye, yerel yönetimlere kayyumlarla ele geçirmeye çalıştığı baskılar ortadayken bu iktidardan demokrasi beklenmeyeceği açıktır.

Haklarımızı ve geleceğimizi kazanmanın, Kürt, Türk, Alevi, Sünni bütün emekçi halklar olarak esas kurtuluşumuzun, özgürlüğümüzün yolu tek adam rejimine karşı birlikte mücadele etmekten geçecektir.

Bu yolda, hep beraber mücadeleye…"