DEM Partili Tülay Hatimoğulları açıkladı: Abdullah Öcalan'ın çağrısı kayıt altına alındı mı?

Yayınlanma: 28.02.2025 - 18:30

Güncelleme: 28.02.2025 - 18:31

İmralı'da terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmek için heyette yer alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Asrın çağrısı' olarak değerlendirdikleri açıklamanın ardından ilk kez konuştu.

T24'ün Youtube yayınına katılan Hatimoğulları, Öcalan'ın paylaşılan fotoğrafında yer alan mikrofonun nedeni üzerine sorulan soruya, "Heyetimize gönderilen bilgi, çağrının videolu olacağıydı. Biz de öyle biliyorduk. Son anda bakanın yaptığı açıklama aslında bizce de çok doğru görülmedi. Öcalan 'yönteme takılmayın' dedi. Bir kayıt alındı evet orada ama bizde yok" şeklinde yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu hakkında, "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNU SORMUŞ

Hatimoğulları ayrıca, Abdullah Öcalan'ın söz konusu çağrıyı kendi el yazısıyla yazdığını, herhangi bir içerik müdahalesinin olmadığını kaydetti.

Son olarak Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin soruya ise, "Kendisi (Öcalan) hasta olduğunu duymuş, sağlık durumunu da sordu bizlere de, biz de iyiye gittiğini söyledik" yanıtını verdi.