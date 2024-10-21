Sol ve sosyalist partilerden 'FETÖ' açıklaması: 'Gülen öldü, ancak fikirleri iktidarda'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:45

Güncelleme: 21.10.2024 - 18:23

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 83 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası sol ve sosyalist partiler de yazılı bir açıklama yaptı

TKP: KUTLAMA YAPACAK DEĞİLİZ

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) açıklamasında, Gülen için "Büyük sermayenin ve uluslararası tekellerin hizmetindeydi. En büyük hizmeti ise Türkiye sermaye sınıfının yayılma hırsının ve ABD ile işbirliğiyle geliştirilen bölgesel politikaların hayata geçirilmesi oldu. Halka karşı işlenen suçlarla dolu bir hayat yaşadı. AKP Türkiyesinin temellerine kalıcı bir imza attı" denildi.

Açıklamada, "Devlet örgütlenmesi içinde ve toplumsal hayatın her yerinde tarikat ve cemaatler cirit atarken Fethullah Gülen halkın karşısına çıkıp hesap vermeden gittiği için kutlama yapacak değiliz. Sevincimizi erteliyoruz. Yarattığı tahribatı emperyalizm, piyasacılık ve gericiliği bu topraklardan kazıyıp attığımızda ortadan kaldıracağız. Halkımız o gün rahat bir nefes alacak" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yapılan 'Gülen öldü, ancak fikirleri iktidarda' başlıklı açıklamada şöyle denildi:

15 Temmuz Amerikancı kanlı İslamcı darbenin aktörü Fethullah Gülen, yaptıklarının hesabını vermeden ölmüştür. Ama tarih onu işbirlikçi, gerici ve darbeci olarak yazacaktır.

Komünizmle Mücadele Dernekleri kuruculuğundan 15 Temmuz kanlı darbenin aktörlüğüne uzanan; sola, sosyalizme, devrimcilere ve emekçilere karşı NATO’nun gladio örgütlenmesinin bir parçası olarak kullanılan, beslenen, büyütülen bu hareket, Cumhuriyet’i yıkmak üzere AKP ile ortaklık kurmuş, 22 yıldır yaşadığımız bu istibdat rejiminin kurucu ortağı olmuştur

Biliyoruz ki Gülen ölmüştür, ancak fikirleri iktidardadır. Ülkemizin kurtuluşu sermayeye, emperyalizme ve gericiliğe karşı verilecek yeni bir Cumhuriyet mücadelesiyle sağlanacaktır."

SOL PARTİ: DOĞDUĞU TOPRAKLARDA ÖLDÜ

SOL Parti açıklamasında ise "Gülen, doğduğu topraklarda öldü!" başlığıyla şu ifadelere yer verildi:

"CIA bürolarında eğitilidi. Sonrasında madalyonunun iki yüzü olarak AKP ile birlikte yürüdüler.

BOP’un iki aktörü olarak, Cumhuriyet’in ilerici birikimlerini yıkma görevini üstlendiler. Amerikan destekli kirli operasyonlarla başardılarda.

2010 referandumu ile yargı üzerinden ülkeyi dizayn ettiler. İktidarı tamamıyla ele geçerdiler. Sonra da koltuğu paylaşamayıp, ülkeyi kanlı bir darbe girişimine kadar sürüklediler.

AKP, darbe girişimini yeni baskılar için fırsata çevirdi. Tek adam rejimine geçiş bu OHAL ve baskı koşullarında gerçekleşti.

Karanlık operasyonlar, kirli kumpaslar ve darbe girişimi etaplarından geçerek kurulan gerici diktatörlük bu ikilinin üzerine yükseldi. Hesabı da sonunda tarih önünde birlikte verecekler!

Şimdilerde ardından küfürle anılan F. Gülen ve Gülencilikle hesaplaşmak birlikte kurdukları tek adam rejimine son vermekten ayrı bir şey değil…"