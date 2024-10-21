AKP Sözcüsü Çelik'ten 'Fethullah Gülen' açıklaması

Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:44

Güncelleme: 21.10.2024 - 16:44

AKP Sözcüsü Ömer Çelik FETÖ elebaşı terörsit Fetullah Gülen ile ilgili açıklamada bulundu.

Çelik açıklamasında ''Terörist başı Fetullah Gülen, gerek kurduğu ihanet şebekesi ise gerekse bu ihanet şebekesi vasıtasıyla hizmet ettiği odak vasıtasıyla büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı'' dedi.

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