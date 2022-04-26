'Solcu hocaları gönderdim' demişti: Destici'nin başdanışmanlığına getirildi

26 Nisan 2022 Salı, 14:54

Büyük Birlik Partisi (BBP) İletişim ve Medya Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Başdanışmanı ve Yüksek Danışma Kurulu üyeliğine Munzur Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ’un atandığı belirtildi.

Atamanın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin tensipleriyle yapıldığı ifade edildi.

"SOLCULARI GÖNDERDİM"

Boztuğ, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Durmuş Boztuğ, 2012 yılında Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir açılışta yaptığı konuşmada, üniversitede solcu öğretim görevlilerinin gönderdiğini açıkça dile getirmişti. Boztuğ, üniversiteye daha önce başka üniversitelerden getirilen ve 40-B kapsamında görev yapan öğretim görevlilerinin görev süreleri bitimde görev sürelerini uzatmadan gönderildiklerini söylemiş ve "Ortak yaşama, ortak yaşama kültürünü geliştiremediler. Dediler ki 'burası Dersim, burada herkes solcu, burada herkes Dersim Alevisi, Kürt, herkes bizim gibi olsun'. ’Hayır’ dedim. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir üniversitesi burada herkes olacak, siz olmayacaksınız. Biz bunu evel Allah’ın izniyle yasaların kanunların bize verdiği yetkiyle bu birlikteliğimizi kardeşliğimizi daha da geliştireceğiz" demişti.