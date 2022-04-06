Okul müdürüne ‘Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi’ diye kumpas: MEB'den yanıt geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın başmüfettişinin ‘Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi’ okul müdürünü görevden almak için sicilini bozduklarını içeren yazışmayı, yanlışlıkla 20 kişilik müfettiş grubuna gönderdiği ortaya çıkmıştı. Bakanlık, konuyla ilgili soru önergesi üzerine açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu’ndaki bakanlık başmüfettişinin bir okul müdürünü ‘Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi’ diye görevden almak için sicilini bozduklarını içeren yazışmayı, yanlışlıkla 20 kişilik müfettiş grubuna gönderdiği ortaya çıkmıştı.
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu konuya ilişkin bir soru önergesi vermişti, MEB’den önergeye yanıt geldi.
MEB’den gelen yanıtta, "devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarının ilgili mevzuat çerçevesinde belirlendiği" belirtilirken, soru önergesine konu olan iddialara ilişkin bakanlık müfettişi hakkında soruşturma açıldığı ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yanıt şöyle:
“Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmeliklerle belirlenen esaslar çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Devlet memurlarının mevzuatla belirlenen ödev ve sorumluluklarını ihlal ettiği, kanunla belirlenen yasaklara aykırı hareket ettiği yönündeki ihbar ve şikayetlerle ilgili inceleme-soruşturma işlemi başlatılmakta, iddiaların doğrulanması halinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre ilgili mevzuat maddelerinde belirlenen yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bağlamda soru önergesinde adı geçen bakanlık müfettişi hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili inceleme soruşturma çalışmaları başlatılmış olup tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir.”
İlgili Haberler
- Ekrem İmamoğlu: Cemevleri ibadethanedir, Alevi vatandaşların hakkıdır
- ‘Atatürkçü ve Alevi müdürü cezalandırdık’ yazısını yanlışlıkla gruba attı
- E-posta skandalı Meclis'te: MEB'de 'Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi' okul müdürlerine ayrımcılık mı yapılıyor?
Video Haberler
- Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı
- Eski eşinden Midyeci Ahmet'e suçlama
- 'Hayalet gösterge' operasyonu
- İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
- İstanbul Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği durduruldu
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın sözleri kriz çıkardı!
- Eski eşinden Midyeci Ahmet'e suçlama
- Ve Twitter doğruladı: Yıllardır beklenen özellik geliyor
- Zafer Partisi adayını açıkladı
- JAXA'nın astronot adaylığına 4 bini aşkın başvuru
- Meteorolojiden çığ, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı
- İzmir'de 70 bin yurttaşa nakdi destek verilecek
- Ordu'da 148 yapıya heyelan tahliyesi
- Enerjide kamulaştırma kararları
- Seyir halindeki kamyonda yangın çıktı