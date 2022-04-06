Okul müdürüne ‘Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi’ diye kumpas: MEB'den yanıt geldi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:20

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu’ndaki bakanlık başmüfettişinin bir okul müdürünü ‘Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi’ diye görevden almak için sicilini bozduklarını içeren yazışmayı, yanlışlıkla 20 kişilik müfettiş grubuna gönderdiği ortaya çıkmıştı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu konuya ilişkin bir soru önergesi vermişti, MEB’den önergeye yanıt geldi.

MEB’den gelen yanıtta, "devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarının ilgili mevzuat çerçevesinde belirlendiği" belirtilirken, soru önergesine konu olan iddialara ilişkin bakanlık müfettişi hakkında soruşturma açıldığı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yanıt şöyle:

“Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmeliklerle belirlenen esaslar çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Devlet memurlarının mevzuatla belirlenen ödev ve sorumluluklarını ihlal ettiği, kanunla belirlenen yasaklara aykırı hareket ettiği yönündeki ihbar ve şikayetlerle ilgili inceleme-soruşturma işlemi başlatılmakta, iddiaların doğrulanması halinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre ilgili mevzuat maddelerinde belirlenen yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bağlamda soru önergesinde adı geçen bakanlık müfettişi hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili inceleme soruşturma çalışmaları başlatılmış olup tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir.”



