Soma Katliamı'nın 10'uncu yılında anma: Yeni katliamlar yaşamamak için...

Soma Katliamı'nın 10'uncu yılında Soma'da anma gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, "Soma'yı unutmadık, unutturmayacağız" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 17:37
Soma Katliamı'nın 10'uncu yılında anma: Yeni katliamlar yaşamamak için...
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301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı'nın onuncu yıl dönümünde anma düzenlendi.

Soma Beşyol Madenci Anıtı önünde gerçekleşen anmaya; katliamda yaşamını yitiren madencilerin yakınları, KESK, TMMOB, Tabip Odası, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

Anmada madenci aileleri, yeni Soma'lar yaşanmaması için madenlerin kamulaştırılmasını ve taşeron çalışmanın yasaklanmasını istedi.

Anmada yürüyüş sonrasında basın açıklamasını Soma Emek ve Demokrasi Güçleri adına Mustafa Sabur okudu.


Sabur yaptığı açıklamada, "10 yıl önceydi; plansız, hesapsız daha çok para kazanma hırsıyla alınmayan  iş sağlığı ve güvenliği önlemleri katledilen   301 can.. 162 işçi ise yaralandı. 255 kadın eşini kaybetti, 440 çocuk babasız ve 301 anne, baba evlatsız kaldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük, dünyanın yaşadığı büyük işçi katliamlarından biri Soma’nın acısı oldu. Katledilen 301 maden işçisinin mücadelesinde ve madencilerin örgütlenmesinde hak mücadelesi veren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Maden işçisi Ali Faik İnter‘i saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: Berkcan Zengin


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