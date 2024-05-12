Soma maden katliamının 10. yılı: Sosyal Haklar Derneği'nden çağrı
301 madencinin öldüğü kazanın 10. yıldönümünde Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü bir araya gelecek.
Manisa Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden
faciasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hâlâ adalet arayışı sürüyor.
Katliamın 10. yılında Sosyal Haklar Derneği Soma
Temsilciliği bir anma programı düzenledi. Dernek, 13 Mayıs Pazartesi günü için
yurttaşlara çağrı yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
13 Mayıs 2014’te Manisa ili Soma ilçesi yer altı kömür madeninde
(Soma Kömürleri A.Ş.) çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan
maden faciası yaşandı. Bu facia Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybı yaşanan
maden faciası olarak tarihe geçti. Bu ve benzeri olayların tekrar yaşanmaması
için yıllardır mücadele yürütmekteyiz.
Yaşanan bu sosyal cinayete ve tüm sosyal cinayetlere bir son
verilmesi için sesimizi yükseltmek ve mücadelemizi büyütmek üzere Sosyal Haklar
Derneği ve şehit madenci aileleriyle birlikte düzenlediğimiz 10. Yıl Anması
için 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz anma programında
buluşuyoruz.
Anma programımız şu şekilde:
- 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü Saat 14:00’ da yürüyüş
programımız için CENGİZ TOPEL MEYDANI’NDA (Soma Belediyesi önünde)
toplanılacaktır.
- Ardından ATATÜRK CADDESİ üzerinden Beşyol Madenci Anıtı’na
yürüyüşe geçilecektir. Saat 15.05’te Beşyol Madenci Anıtı’nda anma
gerçekleştirilecektir.
Beşyol Madenci Anıtı’nda 301 Maden Şehitleri için düzenlenen
bu anma etkinliğinde şehit aileleri ve katılımcılar facia ile ilgili düşüncelerini
kamuoyu ile paylaşacaktır.
Katılımınız ve ilginiz
sosyal haklar mücadelemizi güçlendirecektir.
Dostluk ve dayanışma
ile...
Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği
Bahar MEMİŞ
Adres: Nihat Danışmen Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi
No 19/A Soma /Manisa
Tel: 0544 672 1782
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