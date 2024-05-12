Soma maden katliamının 10. yılı: Sosyal Haklar Derneği'nden çağrı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 09:30

Güncelleme: 12.05.2024 - 09:30

Manisa Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hâlâ adalet arayışı sürüyor.

Katliamın 10. yılında Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği bir anma programı düzenledi. Dernek, 13 Mayıs Pazartesi günü için yurttaşlara çağrı yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

13 Mayıs 2014’te Manisa ili Soma ilçesi yer altı kömür madeninde (Soma Kömürleri A.Ş.) çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciası yaşandı. Bu facia Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybı yaşanan maden faciası olarak tarihe geçti. Bu ve benzeri olayların tekrar yaşanmaması için yıllardır mücadele yürütmekteyiz.

Yaşanan bu sosyal cinayete ve tüm sosyal cinayetlere bir son verilmesi için sesimizi yükseltmek ve mücadelemizi büyütmek üzere Sosyal Haklar Derneği ve şehit madenci aileleriyle birlikte düzenlediğimiz 10. Yıl Anması için 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz anma programında buluşuyoruz.

Anma programımız şu şekilde:

- 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü Saat 14:00’ da yürüyüş programımız için CENGİZ TOPEL MEYDANI’NDA (Soma Belediyesi önünde) toplanılacaktır.

- Ardından ATATÜRK CADDESİ üzerinden Beşyol Madenci Anıtı’na yürüyüşe geçilecektir. Saat 15.05’te Beşyol Madenci Anıtı’nda anma gerçekleştirilecektir.

Beşyol Madenci Anıtı’nda 301 Maden Şehitleri için düzenlenen bu anma etkinliğinde şehit aileleri ve katılımcılar facia ile ilgili düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacaktır.

Katılımınız ve ilginiz sosyal haklar mücadelemizi güçlendirecektir.

Dostluk ve dayanışma ile...

Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği

Bahar MEMİŞ

Adres: Nihat Danışmen Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi

No 19/A Soma /Manisa

Tel: 0544 672 1782