Soma Termik Santrali'nde üretimin durdurulması TBMM gündeminde: 'Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin gelir kaybı telafi edilecek mi?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Soma Termik Santrali’nde üretimin kademeli olarak durdurulması ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılması konusunu TBMM günemine taşıdı.

Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, "Bakanlığınız, ücretsiz izne çıkarılan işçilerin gelir kaybını telafi edecek herhangi bir destek programı planlamakta mıdır?" diye sordu.

Ulaş Karasu, şunları kaydetti:

"Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ve 2015 yılında özelleştirilen Soma Termik Santrali’nde üretimin kademeli olarak durdurulması kararı alınmış; bu karar doğrultusunda 87 işçi ücretsiz izne çıkarılmıştır. Soma B Termik Santrali’nin özelleştirilerek Konya Şeker’e devredilmesi hem santral için hem de Soma ilçesi için adeta sonun başlangıcı olmuştur. Soma ekonomisinin temel direklerinden biri olan bu santralde yaşanan her gelişme yalnızca işçileri değil, geçim kaynaklarının büyük ölçüde santrale bağlı olarak yaşayan tüm ilçe halkını doğrudan etkilemektedir."

"BU KARAR, CİDDİ BİR KRİZ ALANINA İŞARET ETMEKTEDİR"

"Konya Şeker, kar edemediği iddiasıyla santrali satmak isterken, şirketin kamu iştiraki Türkiye Kamu iştiraki olan Türkiye Kömür İşletmeleri’ne olan borcu ise 18 milyar lirayı geçmiştir. Sendika temsilcileri, Ankara’dan somut ve olumlu bir yanıt alınmaması halinde Soma genelinde kitlesel eylemler yapılacağını, esnafın kepenk kapatacağını ve ulaşım araçlarıyla protestolar düzenleneceğini açıklamıştır. Bu tablo, yalnızca bir işletme kararının ötesinde, kamusal sorumluluk ve sosyal devlet ilkesi bakımından ciddi bir kriz alanına işaret etmektedir."

Karasu, şu sorulara yanıt istedi: