Soma’da 10 yıl önce meydana gelen büyük faciada yaşamını yitiren 301 madenci anıldı: Asla unutturmayacağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Soma davası yeniden görülmüyorsa Türkiye’de normalleşme olmaz. Soma’daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek ” dedi.
Manisa’nın Soma
ilçesinde 10 yıl önce
13 Mayıs 2014’te
yerin 400 metre altında
Cumhuriyet tarihinin en
büyük maden
felaketlerinden
biri meydana
geldi. Soma
Kömür
İşletmeleri
AŞ’ye ait maden
ocağında çıkan yangın ve
zehirli gazlarla hayatını
kaybeden 301 maden işçisi
bugün düzenlenen bir dizi
programla anıldı.
DAVA YENİDEN GÖRÜLSÜN
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de parti heyetiyle Soma’ya giderek anma etkinliklerine katıldı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’la bir araya gelen Özel, burada yaptığı konuşmada yargı sürecinde yaşananlara değindi. Özel, “Soma’da ben 87 blok dava takip ettim. Davanın sonunda 5.5 gün hapis yattılar adam başı, katlettikleri kişi başı. Çıktılar ve kurtulduk sanıyorlar. Bunu unutmadık. Unutmuyoruz. Unutturmayacağız. Kamu görevlileri ile ilgili yargılama yeni başladı. Soma davası yeniden görülmelidir. Soma davası yeniden görülmüyorsa adalete yapılan bu anayasa dışı müdahale görülmüyorsa Türkiye’de normalleşme olmaz. Soma’daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek. Soma’ya adalet gelmeden Özgür Özel hayata gözlerini yumarsa, yumamaz gözü açık gider. Soma faciasındaki siyasi ilişkiler ortaya çıkmadan adalet gelmez. O adaleti sonuna kadar takip edeceğiz” dedi. Özel, ardından faciada yaşamını yitiren maden işçileri için Emir Hıdır Bey Camisi’nde düzenlenen hatim duası ve mevlit programına katıldı.
Bu arada Özel, “10 yıl geçti. Ben Soma’yı geride bıraktım. Hatırlamak istemiyorum” açıklaması yapan Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin patronu Can Gürkan’a tepki gösterdi. Özel, “Bu taş kalpli adama bu cesareti veren bu rejimi değiştirene kadar mücadele edeceğiz. Bu küstahlardan, bu küstahların ağa babalarından hesap soracağız. İki elim yakandadır. Sana bunun hesabını sormadan ölür gidersem gözüm açık gidecek” dedi.
YURTTAŞLARLA YÜRÜDÜ
Ardından merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştiren Özel, Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ne katıldı. Faciada hayatını kaybeden madencilerin isimlerinin yazılı olduğu “Unutmadık unutturmayacağız” pankartını taşıyan Özel, sloganlarla Soma Cengiz Topel Meydanı’ndan Beşyol’daki Madenci Anıtı’na kadar yürüdü. Burada konuşan Özel, “Biz alın terinin karşılığı alınana kadar, iş cinayetlerinin hepsinin hesabı sorulana kadar ve artık bu ülkede emekçiler iş cinayetlerinde ölmeyene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi. Ardından Madenci Anıtı’na karanfil bırakıldı. Daha sonra Maden Şehitliği Müzesi’ni gezen ve Maden Şehitliği’ne giden Özel, tek tek karanfil bıraktı.
ARAPÇA TABELA AÇIKLAMASI
Arapça tabela açıklaması hakkındaki
soruya Özel, “Bu ülkede 6 milyona yakın Türkiye
vatandaşımızın ana dili Arapçadır. Arapçaya yapılan
hürmetsizlik o kişilere karşı yapılan hürmetsizlik olarak
algılanıyor. Lüzumsuz Arapça tabela kirliliğine karşı belediyelerimiz
elbette mücadele etmelidir. Ancak bunları kurallara uygun şekilde
yapılmalıdır. Bunu yabancı düşmanlığına dönüştürecek bir yaklaşım doğru
değildir. Bazı siyasetçiler Arap kelimesini küfür gibi kullanıyor” yanıtını verdi.
"ADALET OLMAYAN ÜLKEDE ADALET ARADIK"
Soma faciasında yaşamını
yitiren işçilerden Uğur
Çolak’ın annesi Gülsüm
Çolak, “Nasıl söylenir ki?
Yüreği yanan, içi yanan
annelerin ne sözü olabilir
ki... Bile bile gelen katliamda,
çocuklarımız genç yaşta
toprağa gömüldü. Mayıs
aylarını biz hiç sevmiyoruz.
Mayıs ayı demek bahar
demek, ağaçların çiçeklerin
filiz verdiği aydır. Bu ayları
biz hiç sevmiyoruz. Bizim
filizlerimiz toprak altında
çürüyor. Anneler Günü
kutlanıyor. Ben anneler
günü kutlansın bile
istemiyorum. Çünkü ben
diyorum ki koruyamadım ki
çocuğumu. Ben anne değilim
diyorum” dedi. Baba İsmail
Çolak da, “Bugün 13 Mayıs
kömürden kara bir gün. Ne
diyelim, hangisine yanalım?
Bulamadığımız adalete mi
yanalım? Çocuklarımıza
özlemine mi yanalım?
Neye yanacağımızı biz de
bilemedik. Adalet olmayan
ülkede adalet aradık.
Bulamadık... Türkiye’de
bulamadığımız adaleti,
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde bulacağımızı
umuyoruz” diye konuştu.
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