Soma’da 10 yıl önce meydana gelen büyük faciada yaşamını yitiren 301 madenci anıldı: Asla unutturmayacağız

Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

Manisa’nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 13 Mayıs 2014’te yerin 400 metre altında Cumhuriyet tarihinin en büyük maden felaketlerinden biri meydana geldi. Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait maden ocağında çıkan yangın ve zehirli gazlarla hayatını kaybeden 301 maden işçisi bugün düzenlenen bir dizi programla anıldı.



DAVA YENİDEN GÖRÜLSÜN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de parti heyetiyle Soma’ya giderek anma etkinliklerine katıldı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’la bir araya gelen Özel, burada yaptığı konuşmada yargı sürecinde yaşananlara değindi. Özel, “Soma’da ben 87 blok dava takip ettim. Davanın sonunda 5.5 gün hapis yattılar adam başı, katlettikleri kişi başı. Çıktılar ve kurtulduk sanıyorlar. Bunu unutmadık. Unutmuyoruz. Unutturmayacağız. Kamu görevlileri ile ilgili yargılama yeni başladı. Soma davası yeniden görülmelidir. Soma davası yeniden görülmüyorsa adalete yapılan bu anayasa dışı müdahale görülmüyorsa Türkiye’de normalleşme olmaz. Soma’daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek. Soma’ya adalet gelmeden Özgür Özel hayata gözlerini yumarsa, yumamaz gözü açık gider. Soma faciasındaki siyasi ilişkiler ortaya çıkmadan adalet gelmez. O adaleti sonuna kadar takip edeceğiz” dedi. Özel, ardından faciada yaşamını yitiren maden işçileri için Emir Hıdır Bey Camisi’nde düzenlenen hatim duası ve mevlit programına katıldı.

Bu arada Özel, “10 yıl geçti. Ben Soma’yı geride bıraktım. Hatırlamak istemiyorum” açıklaması yapan Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin patronu Can Gürkan’a tepki gösterdi. Özel, “Bu taş kalpli adama bu cesareti veren bu rejimi değiştirene kadar mücadele edeceğiz. Bu küstahlardan, bu küstahların ağa babalarından hesap soracağız. İki elim yakandadır. Sana bunun hesabını sormadan ölür gidersem gözüm açık gidecek” dedi.

YURTTAŞLARLA YÜRÜDÜ

Ardından merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştiren Özel, Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ne katıldı. Faciada hayatını kaybeden madencilerin isimlerinin yazılı olduğu “Unutmadık unutturmayacağız” pankartını taşıyan Özel, sloganlarla Soma Cengiz Topel Meydanı’ndan Beşyol’daki Madenci Anıtı’na kadar yürüdü. Burada konuşan Özel, “Biz alın terinin karşılığı alınana kadar, iş cinayetlerinin hepsinin hesabı sorulana kadar ve artık bu ülkede emekçiler iş cinayetlerinde ölmeyene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi. Ardından Madenci Anıtı’na karanfil bırakıldı. Daha sonra Maden Şehitliği Müzesi’ni gezen ve Maden Şehitliği’ne giden Özel, tek tek karanfil bıraktı.

ARAPÇA TABELA AÇIKLAMASI

Arapça tabela açıklaması hakkındaki soruya Özel, “Bu ülkede 6 milyona yakın Türkiye vatandaşımızın ana dili Arapçadır. Arapçaya yapılan hürmetsizlik o kişilere karşı yapılan hürmetsizlik olarak algılanıyor. Lüzumsuz Arapça tabela kirliliğine karşı belediyelerimiz elbette mücadele etmelidir. Ancak bunları kurallara uygun şekilde yapılmalıdır. Bunu yabancı düşmanlığına dönüştürecek bir yaklaşım doğru değildir. Bazı siyasetçiler Arap kelimesini küfür gibi kullanıyor” yanıtını verdi.



"ADALET OLMAYAN ÜLKEDE ADALET ARADIK"

Soma faciasında yaşamını yitiren işçilerden Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak, “Nasıl söylenir ki? Yüreği yanan, içi yanan annelerin ne sözü olabilir ki... Bile bile gelen katliamda, çocuklarımız genç yaşta toprağa gömüldü. Mayıs aylarını biz hiç sevmiyoruz. Mayıs ayı demek bahar demek, ağaçların çiçeklerin filiz verdiği aydır. Bu ayları biz hiç sevmiyoruz. Bizim filizlerimiz toprak altında çürüyor. Anneler Günü kutlanıyor. Ben anneler günü kutlansın bile istemiyorum. Çünkü ben diyorum ki koruyamadım ki çocuğumu. Ben anne değilim diyorum” dedi. Baba İsmail Çolak da, “Bugün 13 Mayıs kömürden kara bir gün. Ne diyelim, hangisine yanalım? Bulamadığımız adalete mi yanalım? Çocuklarımıza özlemine mi yanalım? Neye yanacağımızı biz de bilemedik. Adalet olmayan ülkede adalet aradık. Bulamadık... Türkiye’de bulamadığımız adaleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bulacağımızı umuyoruz” diye konuştu.





