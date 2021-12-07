Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
AREA'nın Kasım 2021 anketi açıklandı. Araştırmaya göre; AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,1, CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu yüzde 42,2 oy alıyor. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10 şeklinde belirtildi.
AREA Araştırma'nın son anketi açıklandı. Ankete göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın gerisinde kalıyor.
Ankete katılımcılar, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Verilen yanıtlara göre partilerin oy dağılımı şöyle oldu:
AKP: Yüzde 30
CHP: Yüzde 28,2
İYİ PARTİ: Yüzde 14
HDP: Yüzde 10
MHP: Yüzde 9,1
DEVA PARTİSİ: Yüzde 4,4
DİĞER: Yüzde 4,4
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