Son ankette sürpriz sonuç: Birinci parti değişmedi, oy oranını en çok artıran parti hangisi?

Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:23

Güncelleme: 02.11.2024 - 11:23

AREA Araştırma, 20-27 Ekim arasında gerçekleştirdiği ‘2028 Türkiye Seçim Anketi’ sonuçlarını paylaştı. 3 bin 700 kişinin katıldığı ankette sonuçlar dikkat çekti.

CHP'nin AKP’den çok az bir oy farkıyla önde olduğu görüldü. CHP'nin oy oranı yüzde 30,1 olurken, AKP’nin oy oranı 30,0 olarak kayıtlara geçti.

EYLÜL ANKETİNDE DURUM NASILDI?

AREA’nın eylül ayı anketinde sonuçlar şöyle olmuştu:

CHP yüzde 34,5, AKP yüzde 28, MHP yüzde 10,2, DEM yüzde 9,8, İYİ Parti yüzde 5,3, Zafer Partisi yüzde 4,3, YRP yüzde 4, TİP yüzde 2,8, diğer yüzde 1,2.

İYİ PARTİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Son ankette bir diğer dikkat çeken detay ise İYİ Parti'nin oy oranlarında ciddi artış olması...

Eylül ayında yüzde 5,3 oy oranına sahip olan İYİ Parti, ekim ayında oy oranını yüzde 8,3'e çıkardı ve eylül ayında en fazla yükseliş gösteren parti oldu.

Son ankette oy oranları şöyle oldu: