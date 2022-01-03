Son dakika | Akşener ve Kılıçdaroğlu meydana çıktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda metro temel atma töreninde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce CHP’nin miting yapılmasına izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı’nda metro temel atma törenine katıldı.
Törende konuşan Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na sert sözlerle yüklendi. "Beka sorunu sizsiniz" diye seslenen ve erken seçim çağrısı yapan Akşener, "İktidara geleceğiz, biz bu yanlışlıkları yapmayacağız" dedi.
Akşener şunları söyledi:
"Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz kul hakkı yemeyeceğiz yiyenlerin de kursaklarında kalmasını sağlayacağız.
Ben 24 aydır il il esnaf geziyorum. Türkiye ağlıyor. Öyle bir Türkiye’deyiz ki , ben 2017’de Mersin’de referandum için çalıştık. Herkes gibi anlattık. Uçacağız denilen malum tek adam sistemi kabul edildi. Gelirleriniz azaldı, çocuklarınızın işsizliği çoğaldı, liyakatsizlik dibine vurdu. Genç çocukların hayatını çaldılar. En büyük beka sorunu sizsiniz. Buradan sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Mersinli ‘Derhal seçimi getir, sandığa teslim ol’ diyor. Mersinli burada mesaj veriyor."
"SANDIK BUGÜN OLMAZSA YARIN GELECEK"
Akşener'in ardından konuşan Kılıçdaroğlu da erken seçim çağrısında bulundu. "Benim umudum sizlersiniz. Bu meydanda miting yapmamıza daha önce izin vermemişlerdi. Demek ki halk değişim, seçim istiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Sandık bugün olmazsa yarın gelecek" dedi.
Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
İlk kez oy kullanacak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "İlk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz, dünya siyaset tarihine çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız" diye belirtti.
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