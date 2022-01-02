Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılındaki önceliğini açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılındaki önceliğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "2022 yılında önceliğim mutfak ekonomisini korumak olacak. Saray güdümünde mutfak ekonomisine zarar veren kurumlara önerim bolca zincir ve kilit depolamalarıdır, çünkü mutlaka tanışacağız" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ev hanımlarıyla bugün yaptığı görüşmeden bölümler içeren bir videoyu paylaştı.
Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşıma “2022 yılında önceliğim mutfak ekonomisini korumak olacak. Saray güdümünde mutfak ekonomisine zarar veren kurumlara önerim bolca zincir ve kilit depolamalarıdır, çünkü mutlaka tanışacağız” notunu düştü.
2022 yılında önceliğim mutfak ekonomisini korumak olacak. Saray güdümünde, mutfak ekonomisine zarar veren kurumlara önerim; bolca zincir ve kilit depolamalarıdır, çünkü mutlaka tanışacağız! pic.twitter.com/A6oqhMsu5O— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 2, 2022
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda ev hanımlarının şu sözlerine yer verildi:
- Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir karanlıktayız. Bize yardım edecek bir el bulamıyoruz. Biz, çocuklarımıza mahcup oluyoruz. Çocuklarımız bize mahcup oluyor. Evimizi döndüremiyoruz. İş yok, çocuklarımız işsiz.
- Benim de işsiz evladım var. Kirada oturuyorum. Ben de çok zor şartlarda yaşıyorum. Sürekli karanlığa gidiyoruz, artık yeter.
- 2 bin 250 lir maaşla geçinmeye çalışıyorum, eşim engelli. Akşam saatlerini bekliyoruz pazar için, onu da yapamıyoruz. Eskiden kalan yağları yemeğimize damlatmak zorunda kalıyoruz.
- Ben üç çocuk annesiyim. Eşim özel sektörde çalışıyor. Çocuklarıma istediği gibi eğitim aldıramıyorum.
- Evden atıldım. Sağ olsun bir hayırsever bize ev verdi. Ama doğal gazımızı açtıramadık. Dün yağ almak için komşudan 30 milyon (30 lira) para aldım, çocuklarıma yemek yapmak için. Süt bile alamıyorum. Bu hükümet artık gitsin. Yoksa millet artık gidiyor.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- 'Çeyrek bilet' tartışması alevlendi
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Dolarda gözler yarına çevrildi
- Fatma Şahin yandaşa çalıştı
- Afgan anne donarak yaşamını yitirdi
- İstanbul'da eczane kuyruğu
- İşte kalem kalem yeni zamlar
- Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu rakip mi?
- AKP'de seçim hareketliliği