Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılındaki önceliğini açıkladı

02 Ocak 2022 Pazar, 20:43

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ev hanımlarıyla bugün yaptığı görüşmeden bölümler içeren bir videoyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşıma “2022 yılında önceliğim mutfak ekonomisini korumak olacak. Saray güdümünde mutfak ekonomisine zarar veren kurumlara önerim bolca zincir ve kilit depolamalarıdır, çünkü mutlaka tanışacağız” notunu düştü.





2022 yılında önceliğim mutfak ekonomisini korumak olacak. Saray güdümünde, mutfak ekonomisine zarar veren kurumlara önerim; bolca zincir ve kilit depolamalarıdır, çünkü mutlaka tanışacağız! pic.twitter.com/A6oqhMsu5O — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 2, 2022

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda ev hanımlarının şu sözlerine yer verildi:

Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir karanlıktayız. Bize yardım edecek bir el bulamıyoruz. Biz, çocuklarımıza mahcup oluyoruz. Çocuklarımız bize mahcup oluyor. Evimizi döndüremiyoruz. İş yok, çocuklarımız işsiz.

Benim de işsiz evladım var. Kirada oturuyorum. Ben de çok zor şartlarda yaşıyorum. Sürekli karanlığa gidiyoruz, artık yeter.

2 bin 250 lir maaşla geçinmeye çalışıyorum, eşim engelli. Akşam saatlerini bekliyoruz pazar için, onu da yapamıyoruz. Eskiden kalan yağları yemeğimize damlatmak zorunda kalıyoruz.

Ben üç çocuk annesiyim. Eşim özel sektörde çalışıyor. Çocuklarıma istediği gibi eğitim aldıramıyorum.

Evden atıldım. Sağ olsun bir hayırsever bize ev verdi. Ama doğal gazımızı açtıramadık. Dün yağ almak için komşudan 30 milyon (30 lira) para aldım, çocuklarıma yemek yapmak için. Süt bile alamıyorum. Bu hükümet artık gitsin. Yoksa millet artık gidiyor.



