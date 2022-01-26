Erdoğan'dan açıklamalar: İmamoğlu'nu hedef aldı, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş hakkında konuştu

26 Ocak 2022 Çarşamba, 22:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Son günlerde yurt genelinde yaşanan kar yağışı ve afetle mücadeleye ilişkin konuşan Erdoğan, "Özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım" dedi.

"Vatandaşlarımız saatlerce yollarda mahsur kaldı" diyen Erdoğan, "Daha önceki yılların altında bir kar yağışı söz konusuydu" diye konuştu.

Erdoğan, "Son kar yağışında maalesef İstanbul’a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlarımız saatlerce yollarda mahsur kaldı. Gereken tuzlama çalışmaları yapılmadı. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız" diyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

ONAY ALAMAYAN PROJELER

İmamoğlu'nun, metro projelerinin hazır olduğunu ancak projelerin bir imza beklediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, muhalefet belediyelerine bütçeden aktarılan paylar 2019'dan bu yana yaklaşık iki kat artırılmıştır" dedi.

Erdoğan, "Milletimizin özellikle şu gerçeği bilmesini istiyorum. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar kendi beceriksizlikleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur" diye konuştu.

İBB'nin borçlanma limitini aşıp aşmadığı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kanuna göre büyükşehir belediyeleri, bütçe gelirlerinin en fazla bir buçuk katı kadar borçlanabilir. İBB'nin Mart 2019'daki borç tutarı 28 milyar liraydı. Üstelik bunun 6 milyar lirası bilanço borcundan oluşuyordu. Devam eden projelere olan borç 5.2 milyar liraydı. Halbuki kanuna göre borç limitinin yüzde 150'sini geçmemesini gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da beceriksiz ve liyakatsiz yönetim sebebiyle belediyenin öz gelirleri yok edilmiş, giderlerin tamamı merkezi yönetimden gelen parayla karşılanmaya çalışılmıştır" diyen Erdoğan, Batılı kuruluşların İBB'yi riskli kategorisinde sınıflandırmaya başladığını söyledi.

Erdoğan, "Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun" diye konuştu.

İRAN İLE YAŞANAN DOĞALGAZ SORUNU

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile doğalgaz sorununu konuştuklarını söyleyen Erdoğan, fevkalade bir durum olmadan doğalgaz akışının devam edeceğini söyledi.

Tuz Gölü'nün altında bir depolama çalışmalarının olduğunu söyleyen Erdoğan, gaz akışının sağlanmasına ilişkin tedbirler aldıklarını açıkladı.

FAİZ VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

"Düşük faiz olanaklarında kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz" diyen Erdoğan, kurun son dönemde istikrarlı ilerlediğini söyledi.

"Enflasyonla mücadele önceliğimizdir" diyen Erdoğan, enflasyonun olumsuz etkilerini yurttaşlara asgari düzeyde yansıtmak amacıyla gerekli adımların atıldığını söyledi.

Kur garantili mevduata yurttaşlara katılımının muhteşem olduğunu söyleyen Erdoğan, bu hesaplardaki miktarın 203 milyar lirayı aşmış olduğunu söyledi.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDAKİ GERGİNLİK

"Bu gelişmeleri hayırlı bulmamız değil" diyen Erdoğan, "Biz bölgemizde barış istiyoruz, istikrar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İki lideri de Türkiye'de buluşturmayı teklif eden Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı bir saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. Zira böyle bir adım ne Rusya için ne de bölgemiz için hayırlı bir adım olamaz" dedi.

ERDOĞAN'DAN SEZEN AKSU AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" dedi.

Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bir millet olarak kardeşçe ve birlikte yaşamamızın teminatı birbirimize olan saygımızdır" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN SEDEF KABAŞ AÇIKLAMASI

"Buradaki hakaret şahsımla ilgili değil temsil ettiğim makama yöneliktir" diyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alınması söz konusudur" dedi.

İMRALI AÇIKLAMASI

Erdoğan, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef alırken, "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" demişti.

NTV'de bu akşam katıldığı canlı yayında o sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan, "Öcalan'ın, Demirtaş'ın oradan vermiş olacağı mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Terör örgütü PKK elebaşını bırakacak tek bir iktidar olur o da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakının iktidara gelmesiyle olur. FETÖ'cüleri serbest bırakacağız diyenler yine bunlar değil mi? Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek" dedi.

NECİP HABLEMİTOĞLU'NUN KATİL ZANLISI

Erdoğan, tarihçi-yazar Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından birisinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Erdoğan, Hablemitoğlu'nun katil zanlısının getirilmesiyle ilgili olarak, "MİT uzunca süredir bu suikastın zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. İstihbaratımızın bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenskiy ile de bunu konuştuk" ifadelerini kullandı.

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