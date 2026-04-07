Sözcü'den istifa eden Yılmaz Özdil'den ilk açıklama: 'Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalaklar...'

7.04.2026 10:42:00
Sözcü TV Medya Grubu'ndaki görevinden istifa eden Yılmaz Özdil, "Zübüğe zübük, guguk kuşu yumurtalarına gukuk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

Yaklaşık 3 ay önce Sözcü TV Medya Grubu’nun başına getirilen Yılmaz Özdil, dün itibariyle gazeteyle yollarını ayırdı. 

İstifasının ardından kendi YouTube kanalında açıklama yapan Özdil, “Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Neden ayrıldığımı konuşacağız. Zübüğe 'zübük', guguk kuşu yumurtalarına 'gukuk kuşu yumurtaları', hırsıza 'hırsız' demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KEZ GÖREVE GELMİŞTİ

Sözcü TV’nin yaklaşık 3 yıl önce kurulmasının ardından ilk yönetiminde yer alan Özdil, kısa süre içinde görevinden ayrılmıştı.

Özdil, Aralık ayı başında yeniden Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirilmiş, bu kapsamda Sözcü TV’nin de başına geçmişti.

Gökhan Günaydın'dan Sözcü ve Yılmaz Özdil'e ağır sözler: 'Bu A Haber kafasıyla devam edin...' CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sözcü Medya Grubu Başkanı Yılmaz Özdil'e son dönemdeki yayın çizgileri nedeniyle tepki göstererek "A Haber kafasıyla devam edebilirsiniz. Ama heralde izleyici, dinleyici bunların notunu veriyordur" dedi.
Canlı yayında Sedat Peker'i övmüştü: ÇGD'den Yılmaz Özdil'e sert tepki Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), organize suç örgütü lideri Sedat Peker için "Benim kardeşim, varlığıyla onur duyuyorum" diyen gazeteci Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, "Bir gazetecinin görevi, yasa dışı yapıları meşrulaştırmak veya bu yapıların 'yardım' faaliyetleri üzerinden halkla ilişkiler çalışmasını yürütmek değildir" denildi.
Yılmaz Özdil, Sözcü TV'den istifa etti Yaklaşık 4 ay önce Sözcü TV'nin başına getirilen Yılmaz Özdil görevinden istifa etti. Özdil'in, istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sunduğu öğrenildi.