Sözcü'den istifa eden Yılmaz Özdil'den ilk açıklama: 'Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalaklar...'

Yaklaşık 3 ay önce Sözcü TV Medya Grubu’nun başına getirilen Yılmaz Özdil, dün itibariyle gazeteyle yollarını ayırdı.
İstifasının ardından kendi YouTube kanalında açıklama yapan Özdil, “Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Neden ayrıldığımı konuşacağız. Zübüğe 'zübük', guguk kuşu yumurtalarına 'gukuk kuşu yumurtaları', hırsıza 'hırsız' demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
İKİNCİ KEZ GÖREVE GELMİŞTİ
Sözcü TV’nin yaklaşık 3 yıl önce kurulmasının ardından ilk yönetiminde yer alan Özdil, kısa süre içinde görevinden ayrılmıştı.
Özdil, Aralık ayı başında yeniden Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirilmiş, bu kapsamda Sözcü TV’nin de başına geçmişti.