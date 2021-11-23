Son dakika | Erdoğan: Olmayacak erken seçim

23 Kasım 2021 Salı, 12:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



MHP lideri Devlet Bahçeli'den sonra Erdoğan da erken seçim olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Ya olmayacak erken seçim, Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değil" dedi.

"2013 Mayıs'tan bugüne kadar kesintisiz devam eden bir dizi hadiseye şahit olduklarını belirten Erdoğan, "Partimize yönelik kapatma davası ardından yaşayan süreç, ülkemizi yargının yapısında kapsamlı değişiklik yapan halkoylamasına götürdü. Gezi olayları ile ilk işaret fişeği atılan, darbe ile demokrasimizi yıkma girişimlerine karşı milletimizle mücadele yürüttük" dedi.

AKP'nin kuruluşundan bu yana her seçimden birinci çıktığını belirten Erdoğan, "Şu anda muhalefet neden çırpınıyor? AK Parti ve MHP'nin başarısının önüne geçemeyeceklerini biliyorlar" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli'den sonra Erdoğan da erken seçim olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Ya olmayacak erken seçim, Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değil. Ülkemizin son 8 yıldaki hiçbir gelişme kendi tabii mecrasından ortaya çıkmış değil, hepsinin gerisinde bir tuzak, kurgu var. Hepsinin gerisinde bir tuzak, kurgu var. 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video ile yayımladığı 'helalleşme' kararına yönelik konuşan Erdoğan, "Bizim boş bıraktığımız her yer yalanla, çarpıtmayla doldurulacaktır. Ülkemizi CHP'nin yalanlarına terk edemeyiz. Türkiye'yi helalleşme deyip de bozmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz" ifadelerini kullandı.