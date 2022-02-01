Son dakika | Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 40 HDP'li hakkında AİHM'den kritik 'ihlal' kararı

01 Şubat 2022 Salı, 12:43

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Avukat Ramazan Demir, "tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir" dedi.

Demir şunları belirtti:

"AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı. Muhalefetin de koşa koşa ortak olduğu ve Kürt siyasi hareketine karşı anayasa da açıkça çiğnenerek işlenen suçlarda son perde de bu şekilde kapanmış oldu.

AİHM’in Büyük Daire kararı ile birlikte değerlendirildiğinde gözaltına dahi alınamaması gereken Selahattin Demirtaş ve arkadaşları 5 yıldır cezaevinde. Biten yargılamaların yeniden açılması, devam edenlerin düşürülmesi, tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir."