Son dakika | Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 40 HDP'li hakkında AİHM'den kritik 'ihlal' kararı
Son dakika | Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş ve HDP’li vekiller hakkında dikkat çeken bir karar verdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Avukat Ramazan Demir, "tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir" dedi.
Demir şunları belirtti:
"AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı. Muhalefetin de koşa koşa ortak olduğu ve Kürt siyasi hareketine karşı anayasa da açıkça çiğnenerek işlenen suçlarda son perde de bu şekilde kapanmış oldu.
AİHM’in Büyük Daire kararı ile birlikte değerlendirildiğinde gözaltına dahi alınamaması gereken Selahattin Demirtaş ve arkadaşları 5 yıldır cezaevinde. Biten yargılamaların yeniden açılması, devam edenlerin düşürülmesi, tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir."
AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı. Muhalefetin de koşa koşa ortak olduğu ve Kürt siyasi hareketine karşı anayasa da açıkça çiğnenerek işlenen suçlarda son perde de bu şekilde kapanmış oldu.— Ramazan Demir (@ramazandmr) February 1, 2022
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Abdi İpekçi, ölümünün 43. yılında mezarı başında anıldı
- Salgından dolayı kapalıydı; bugün kullanıma açıldı
- Mahkum, 1996'da işlediği cinayet sebebiyle idam edildi
- İstanbul'un enflasyonu yüzde 50'yi geçti
- İmamoğlu'ndan 'Fatma Betül Sayan Kaya' yanıtı
- Meclis önünde eğitimcilere polis müdahalesi
- Memleket Partisi ve TDP'den istifa edip CHP'ye geçtiler
- Ekonomik kriz düğün sektörünü vurdu
- Ezeli rakipler Onyekuru için sıraya girdi!
- 'Dur bakalım, sana daha ne sürprizler yapacağım!'