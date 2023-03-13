Son dakika | Yeniden Refah 'şart' koşmuştu... Bakan Yanık'tan 6284 çıkışı: 'Varlığının tartışmaya açılması dahi kabul edilemez'

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:55

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:13

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması" talebinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi.

"TARTIŞMAYA AÇILMASI DAHİ KABUL EDİLEMEZ"

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Yanık, "6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" dedi.

6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. — Derya Yanık (@deryayanikashb) March 13, 2023

Yanık'ın açıklamaları şöyle:

"Kimsenin, hele Sayın Kılıçdaroğlu’nun, seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları Sayın Kılıçdaroğlu, kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır.

Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele, AK Parti’nin kırmızı çizgisidir. 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık.

6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.

6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz."

NE OLMUŞTU?

AKP'nin Cumhur İttifakı'na katılmaları için görüşmeleri sürdürdüğü Yeniden Refah Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı Güler, ittifaka katılım şartlarından bazılarını açıklamıştı. Şartlar arasında ailenin korunmasını ve kadına şiddetin önlenmesini düzenleyen yasanın kaldırılması talebi de yer almıştı.

Güner, “Bir ittifak yapabilmemiz için partilerin 30 maddelik şartları kabul etmeleri gerekiyor" diyerek bir paylaşım yapmıştı.

Güner paylaşımında şunları sıralamıştı:

LGBT derneklerinin kapatılması

Tarıma ve çiftçilere destek verilmesi

6284 kalkması

Süresiz nafakanın ortadan kalması

Ahlak ve Maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi

AKP TALEBE "HİÇBİR PROBLEM YOK" DEDİ!

Son olarak Habertürk'te Kübra Par’ın sunduğu “Açık ve Net” programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmelerde katılım için 30 madde ile ilgili açıklamada bulundu.

Aydal, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin yer aldığı listeyi AKP'ye ilettiklerini ve kendilerine 'hiçbir problem yok' yanıtı verildiğini söyledi.

Aydal'ın açıklamasına moderatör Par, "Bunun kaldırılmasını talep ettiğiniz için sizi eleştiriyorum, AK Parti bu maddeye de 'tamam' demiş olamaz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Aydal ise "Bizim taleplerimiz yazılı olarak kendilerine iletildi, bu iletilme esnasında da bütün bu maddeler tek tek okundu ve karşı taraftan 'hiçbir problem yok' dendi" ifadelerini kullandı.

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

20 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve dayanağı İstanbul Sözleşmesi olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete maruz kalan ya da şiddete uğrama ihtimali olan kadınların ve beraberindeki çocuklarının, ısrarlı takip mağduru kadınların ve şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunmasını hedefliyor.

Kadının aileden bağımsız olarak ele alındığı 6284 sayılı kanun ile şiddet mağduru kadın ve var ise beraberindeki çocuğa barınma hizmetinin sağlanması, hayati tehlikesi var ise koruma altına alınmasının sağlanması, kadın ve çocuğa geçici maddi yardımlar yapılması, psikolojik, sosyal ve hukuki desteğin sağlanması, kreş desteğinin sağlanması gerekiyor.

Bu kanun ile şiddet mağduru kadın; kimlik bilgilerinin değiştirilmesini, koruma ve bakım altına alınmayı, adres gizliliğini, şiddet uygulayıcısına uzaklaştırma kararını, geçici velayet ve nafaka, geçici maddi yardım, genel sağlık sigortasından yararlanmayı talep edebiliyor.

6284 sayılı kanuna göre koruyucu tedbir kararlarının verilmesi için şiddete ilişkin delil ya da belge aranmıyor, kadının beyanı esas olarak kabul ediliyor.

6284 SAYILI KANUN’UN SAĞLADIĞI HAKLAR