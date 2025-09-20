Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... 2 günde 6 il başkanı… AKP’den bir istifa daha!

Son dakika... 2 günde 6 il başkanı… AKP’den bir istifa daha!

20.09.2025 00:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... 2 günde 6 il başkanı… AKP’den bir istifa daha!

AKP'de Elazığ ve Muğla, Adıyaman, Niğde ve Çanakkale'de il başkanları istifa etmişti. Bu isimler AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş da katıldı. AKP'de iki günde 6 il başkanı istifa etmiş oldu.

AKP'de son günlerde istifalar üst üste geliyor. Son olarak AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bu istifayla AKP'de son 2 günde 6 il başkanı istifa etmiş oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Altaş, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.

Bu süre boyunca, Ordu’muza hizmet etme şerefini bana bahşeden Rabbime hamd ediyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma duyduğu güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

Image

İlgili Konular: #AKP #istifa