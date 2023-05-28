Son Dakika... 2023 seçim sonuçları: Yasaklar kalktı, ilk veriler geldi!
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasağını kaldırdı. Türkiye'nin kritik seçimlerinde ilk veriler gelmeye başladı. İşte ilk seçim sonuçları...
Türkiye bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başındaydı.
2 adayın pusulada olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA'nın sonuçlarına göre son durum şöyle:
ANKA'ya göre;
Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.99
Erdoğan: Yüzde 49.01
AA'ya göre;
Erdoğan: 55.26
Kılıçdaroğlu: 44.74
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı
- 'TRT Arabi' gerginliği: Yurttaşlar tepki gösterdi
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti