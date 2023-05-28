2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika... 2023 seçim sonuçları: Yasaklar kalktı, ilk veriler geldi!

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasağını kaldırdı. Türkiye'nin kritik seçimlerinde ilk veriler gelmeye başladı. İşte ilk seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:14
Son Dakika... 2023 seçim sonuçları: Yasaklar kalktı, ilk veriler geldi!
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Türkiye bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başındaydı.

2 adayın pusulada olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA'nın sonuçlarına göre son durum şöyle:

ANKA'ya göre;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.99

Erdoğan: Yüzde 49.01

AA'ya göre;

Erdoğan: 55.26

Kılıçdaroğlu: 44.74

AYRINTILAR GELİYOR...


2023 seçimleri YSK

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