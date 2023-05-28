Son Dakika... 2023 seçim sonuçları: Yasaklar kalktı, ilk veriler geldi!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:14

Güncelleme: 28.05.2023 - 18:31

Türkiye bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başındaydı.

2 adayın pusulada olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA'nın sonuçlarına göre son durum şöyle:

ANKA'ya göre;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.99

Erdoğan: Yüzde 49.01

AA'ya göre;

Erdoğan: 55.26

Kılıçdaroğlu: 44.74

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