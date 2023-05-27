Son Dakika... 24 saat sürecek seçim yasağı başladı! Yasaklar neleri kapsıyor?

Yayınlanma: 27.05.2023 - 18:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 18:00

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Buna göre; Seçim yasakları sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

PROPAGANDA YASAĞI BUGÜN BAŞLADI

Bugün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞINA GEÇİCİ YASAK

YSK tarafından bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak. Buna göre, seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

SEÇİMLER CUMHURİYET.COM.TR'DEN ANBEAN TAKİP EDİLEBİLECEK



Bir asırlık Türkiye Cumhuriyeti, 28 Mayıs'ta, 100 yılın en kritik seçimlerinden birine gidiyor. cumhuriyet.com.tr, bu tarihi günü takipçilerine anbean aktaracak. Okurlarımız cumhuriyet.com.tr'de ANKA Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı'nın anlık verilerini tercihli olarak takip edebilecek.



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