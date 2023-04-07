Son Dakika: 4 parti CHP listesinden seçime girecek

Son dakika gelişmesi... Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:58
Son Dakika: 4 parti CHP listesinden seçime girecek
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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin seçime CHP listelerinden gireceklerini açıkladı.

Erkek, "Daha önce Millet İttifakı olarak protokolü sunmuştu. Bugün seçim ittifakına ek bir protokol sunduk. CHP ve İYİ Parti kendi logolarıyla seçime katılacak. Diğer 4 parti CHP listelerinden seçime girecek" dedi.

Milletvekili aday listesinde partilere ayrılacak kontenjanlarda anlaşan siyasi partiler ortak liste ile seçime girecekleri için daha önce Yüksek Seçim Kurulu’na verdikleri protokolden çekilmek üzere bugün dilekçelerini sunacaklar. Aday listesi ise 9 Nisan’da verilecek. 


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