Son Dakika: Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek

Son dakika gelişmesi... Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti seçime CHP listesinden girecek.

İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:26
Son Dakika: Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek
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DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP listesinden girecek. 

CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı. 

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