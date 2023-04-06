Son Dakika: Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:26

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 11:55

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP listesinden girecek.

CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.

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