Son Dakika: Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu tepkisi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin paylaşımda bulunarak "Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve böylece siyasi yasak süreci başladı. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek. İmamoğlu, verilen cezanın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor" dedi.
AKP’nin kurucularından olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin paylaşımda bulunarak "Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
"ÜST MAHKEMELERİN BU YANLIŞI DÜZELTECEKLERİNE İNANIYORUM"
Gül'ün açıklaması şu şekilde:
- Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil Türkiye’ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum.
Video Haberler
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- Skandalı kapatan savcının sicili
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu
- Referandumun kapısı aralandı
- Cumhuriyet, o mütalaaya ulaştı